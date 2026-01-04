मेरी खबरें
    आज का राशिफल 04 जनवरी 2026: मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन

    हमारे राशिफल में क्या चल रहा है, इसका हमारे ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। किस दिन हमें कौन सा काम करना चाहिए, किन चीजों से दूर रहना चाहिए, अगर हमें पहले स ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 08:43:52 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 08:43:52 AM (IST)
    आज का राशिफल 04 जनवरी 2026: मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन
    आज कैसा रहेगा आपका दिन

    धर्म डेस्क। आज 04 जनवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है? ग्रहों की चाल के अनुसार आज किसी को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी तो किसी को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। मेष से लेकर मीन राशि तक जानें आज का पूरा राशिफल।

    कैसा रहेगा आपका दिन

    मेष - आज का दिन शानदार है आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे आज मन में एक नवीन उत्साह देखने को मिलेगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं स्वास्थ्य में कुछ अंतर आ सकता है मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य का ख्याल रखें परिवार में मतभेद खत्म होंगे जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा


    बृषभ - आज का दिन अच्छा है अपने परिवार के साथ कहीं बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं परिवार के साथ आज का दिन मौज मस्ती के साथ व्यतीत होने वाला है अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना होगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं मन प्रसन्न रहेगा

    मिथुन - आज का दिन आपका अच्छा है किसी कार्य विशेष को लेकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है स्वास्थ्य की चिंता मन में बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेंगे आज कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद लेना पड़ सकती हैं परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे मन अस्थिर रहेगा

    कर्क - आज का दिन आपके लिए अच्छा है किसी बड़ी उलझन से आज आप मुक्त होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा कार्य क्षेत्र में अपने लोगों का सहयोग मिलेगा जीवनसाथी से चल रहे मतभेद खत्म होंगे परिवार के साथ आज किसी यात्रा में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे आज कुछ बातों को इग्नोर करना आपके लिए अच्छा रहेगा

    सिंह - आज आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे रोज की भागा दौड़ी में आज राहत मिलेगी कार्यक्षेत्र के सिलसिले में कुछ नए लोगों से मिलना होगा आगामी समय में वह आपके लिए लाभप्रद रहेगा कार्य क्षेत्र में लाभ के योग हैं परिवार में लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे नए मित्र बनेंगे

    कन्या - आज का दिन आपके लिए अत्यधिक परिश्रम भर रहेगा कार्यक्षेत्र में आज आपको परिश्रम करना पड़ेगा तभी सफलता प्राप्त होगी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ सामान्य रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान रखें मौसम की चपेट में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है परिवार मित्र रिश्तेदारों से आज किसी भी प्रकार का मतभेद ना करें वाणी पर संयम रखें

    तुला - आज अत्यधिक परिश्रम के साथ आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान होगा आज आप नए कार्य को लेकर उत्साहित नजर आएंगे मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान होगा कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे

    वृश्चिक - आज आपका नए लोगों से जुड़ना होगा कार्य क्षेत्र में नए प्रयोगों के द्वारा आप लाभ अर्चित कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय वाले लोगों को आज का दिन अच्छा रहेगा नौकरी वर्ग वालों के लिए आज परिवार के साथ बाहर समय व्यतीत करने का अच्छा अवसर रहेगा जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा स्वास्थ्य का ध्यान रखें

    धनु - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा व्यापार व्यवसाय में आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं अच्छे लोगों से जोड़ना होगा आज आपको पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना लाभकारी रहेगा परिवार में लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे

    मकर - आज का दिन आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है यदि आप बहुत दिन से कार्यक्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं तो आज बड़ी सफलता आपको हासिल होने वाली है मां उत्साह से भरा नजर आएगा परिवार में लोग आपकी सपोर्ट में रहेंगे आर्थिक तौर से बड़ी मदद आपको मिलने वाली है अपने पार्टनर के साथ आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं

    कुंभ - आज का दिन शानदार है मन प्रसन्नता से भरा रहेगा स्वास्थ्य में चल रही परेशानियां दूर होगी कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां को आप हासिल करने में सफल होंगे आज पुराने लोगों से मिलना होगा आज आपके द्वारा किसी नई संस्था आदि की शुरुआत होगी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा आज आप अपने लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं

    मीन - आज का दिन आपका अच्छा है आज आप पुराने विवाद से मुक्त होंगे मन प्रसन्न रहेगा कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे आज कोई बड़ी डील या प्रॉपर्टी समृद्धि कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी आज आपको मानसिक तौर से खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे आज आपका डिसीजन आपको बड़ा लाभ पहुंचाने वाले हैं अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने आज उजागर न करें नहीं तो बनता हुआ कार्य बिगड़ भी सकता है।

