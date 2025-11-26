सर्दियों में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा? जानें सही तरीके और भोग के नियम

धर्म डेस्क। मान्यता है कि लड्डू गोपाल की विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। बाल स्वरूप में गोपाल की सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी सेवा से धन, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है।

सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि नंदलाला प्रसन्न रहें। आइए जानते हैं कि ठंड के दिनों में उनकी सेवा कैसे करें। इस प्रकार करें सेवा लड्डू गोपाल को छोटे बच्चे की तरह सेवा दी जाती है। ठंड के समय रोजाना उन्हें गुनगुने पानी से स्नान करवाएं। स्नान से पहले पानी तापमान अवश्य जांचें और यदि संभव हो तो धूप में ही स्नान करवाना बेहतर माना जाता है।