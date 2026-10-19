अजय जैन, विदिशा। दशहरे पर जहां देशभर में रावण दहन होता है, वहीं विदिशा जिले के दो गांवों में रावण और उसके पुत्र मेघनाद की पूजा की जाती है। नटेरन तहसील के रावन गांव में रावण की नाभि पर घी का लेप लगाया जाता है, तो कुरवाई तहसील के पलीता गांव में मेघनाद के प्रतीक स्तंभ की पूजा होती है। दोनों गांवों में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रामीण रावण और मेघनाद को अपना पूर्वज मानते हैं। खास बात यह है कि दोनों गांवों के बीच करीब 150 किलोमीटर की दूरी के बावजूद पारिवारिक रिश्ते भी जुड़े हुए हैं।

जिले की नटेरन तहसील में तो गांव का नाम ही रावण है। यहां गांव के एक छोर पर रावण की लेटी हुई प्रतिमा है। जिसे अब मंदिर का स्वरूप दे दिया है। यहां के पंडित नरेश तिवारी बताते है कि रावण ग्राम में दशहरे पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण बाबा की पूजा-अर्चना की जाती है।