Indira Ekadashi 2025: पितृ पक्ष की विशेष तिथि इंदिरा एकादशी पर करें ये पाठ, खुश हो जाएंगे नाराज पितृ और विष्णु भगवान

    Indira Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, और पितृ पक्ष (Pitru Paksha) में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह तिथि पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने, तर्पण करने और पितरों के नाम से दान-पुण्य करने पर साधक को विष्णु भगवान और पितरों की कृपा प्राप्त होती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 11:04:13 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 11:04:13 AM (IST)
    HighLights

    1. इंदिरा एकादशी पर पितरों का तर्पण करें
    2. पितृ पक्ष की महत्वपूर्ण एकादशी का महत्व
    3. श्री हरि और पितरों की कृपा पाने का दिन

    धर्म, डेस्क: इंदिरा एकादशी 2025 (Indira Ekadashi) का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। यह एकादशी पितृ पक्ष (Pitru Paksha) में आती है और पितरों की आत्मा की शांति तथा मोक्ष के लिए समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, तर्पण और दान करने से न केवल पितरों की कृपा मिलती है, बल्कि साधक को भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

    इंदिरा एकादशी का महत्व

    पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इंदिरा एकादशी पर किया गया व्रत साधक के जीवन से पापों का नाश करता है और उसे पुण्य प्रदान करता है। साथ ही, पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

    पितरों का तर्पण और दान-पुण्य

    इंदिरा एकादशी के दिन पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। साथ ही उनके नाम से अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन विशेष रूप से तिलांजलि, जल अर्पण और श्राद्धकर्म करने की परंपरा है। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी दूर होती है और घर-परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है।

    व्रत और पूजा का फल

    जो साधक इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें जीवन में आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। व्रत करने के साथ-साथ भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्रनाम या पितृ चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे पितरों को संतोष मिलता है और साधक के पाप नष्ट होते हैं।

    इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष का एक पवित्र अवसर है, जो पितरों की आत्मा को शांति देने और साधक को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन व्रत, तर्पण और दान करने से पितरों की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं।

    पितृ चालीसा (Pitru Chalisa Paath)

    ।।दोहा।।

    हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद,

    चरण शीश नवा दियो रख दो सिर पर हाथ ।

    सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनावा जी ।

    हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी । ।

    ।।चौपाई।।

    पितरेश्वर करो मार्ग उजागर,

    चरण रज की मुक्ति सागर ।

    परम उपकार पित्तरेश्वर कीन्हा,

    मनुष्य योणि में जन्म दीन्हा ।

    मातृ-पितृ देव मन जो भावे,

    सोई अमित जीवन फल पावे ।

    जै-जै-जै पित्तर जी साईं,

    पितृ ऋण बिन मुक्ति नाहिं ।

    चारों ओर प्रताप तुम्हारा,

    संकट में तेरा ही सहारा ।

    नारायण आधार सृष्टि का,

    पित्तरजी अंश उसी दृष्टि का ।

    प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते,

    भाग्य द्वार आप ही खुलवाते ।

    झुंझनू में दरबार है साजे,

    सब देवों संग आप विराजे ।

    प्रसन्न होय मनवांछित फल दीन्हा,

    कुपित होय बुद्धि हर लीन्हा ।

    पित्तर महिमा सबसे न्यारी,

    जिसका गुणगावे नर नारी ।

    तीन मण्ड में आप बिराजे,

    बसु रुद्र आदित्य में साजे ।

    नाथ सकल संपदा तुम्हारी,

    मैं सेवक समेत सुत नारी ।

    छप्पन भोग नहीं हैं भाते,

    शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते ।

    तुम्हारे भजन परम हितकारी,

    छोटे बड़े सभी अधिकारी ।

    भानु उदय संग आप पुजावे,

    पांच अँजुलि जल रिझावे ।

    ध्वज पताका मण्ड पे है साजे,

    अखण्ड ज्योति में आप विराजे ।

    सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी,

    धन्य हुई जन्म भूमि हमारी ।

    शहीद हमारे यहाँ पुजाते,

    मातृ भक्ति संदेश सुनाते ।

    जगत पित्तरो सिद्धान्त हमारा,

    धर्म जाति का नहीं है नारा ।

    हिन्दू, मुस्लिम, सिख,

    ईसाई सब पूजे पित्तर भाई ।

    हिन्दू वंश वृक्ष है हमारा,

    जान से ज्यादा हमको प्यारा ।

    गंगा ये मरुप्रदेश की,

    पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की ।

    बन्धु छोड़ ना इनके चरणाँ,

    इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा ।

    चौदस को जागरण करवाते,

    अमावस को हम धोक लगाते ।

    जात जडूला सभी मनाते,

    नान्दीमुख श्राद्ध सभी करवाते ।

    धन्य जन्म भूमि का वो फूल है,

    जिसे पितृ मण्डल की मिली धूल है ।

    श्री पित्तर जी भक्त हितकारी,

    सुन लीजे प्रभु अरज हमारी ।

    निशिदिन ध्यान धरे जो कोई,

    ता सम भक्त और नहीं कोई ।

    तुम अनाथ के नाथ सहाई,

    दीनन के हो तुम सदा सहाई ।

    चारिक वेद प्रभु के साखी,

    तुम भक्तन की लज्जा राखी ।

    नाम तुम्हारो लेत जो कोई,

    ता सम धन्य और नहीं कोई ।

    जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत,

    नवों सिद्धि चरणा में लोटत ।

    सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी,

    जो तुम पे जावे बलिहारी ।

    जो तुम्हारे चरणा चित्त लावे,

    ताकी मुक्ति अवसी हो जावे ।

    सत्य भजन तुम्हारो जो गावे,

    सो निश्चय चारों फल पावे ।

    तुमहिं देव कुलदेव हमारे,

    तुम्हीं गुरुदेव प्राण से प्यारे ।

    सत्य आस मन में जो होई,

    मनवांछित फल पावें सोई ।

    तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई,

    शेष सहस्र मुख सके न गाई ।

    मैं अति दीन मलीन दुखारी,

    करहुं कौन विधि विनय तुम्हारी ।

    अब पितर जी दया दीन पर कीजै,

    अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै ।

    ।।दोहा।।

    पित्तरों को स्थान दो, तीरथ और स्वयं ग्राम ।

    श्रद्धा सुमन चढ़ें वहां, पूरण हो सब काम ।

    झुंझनू धाम विराजे हैं, पित्तर हमारे महान ।

    दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान । ।

    जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझनू धाम ।

    पित्तर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान । ।

