धर्म डेस्‍क। कई नई शादीशुदा महिलाओं के लिए, पहला करवाचौथ सिर्फ़ रस्मों का दिन नहीं होता। यह उम्मीद, परिवार की परंपराओं और पहली बार व्रत रखने के उत्साह से भरा एक मील का पत्थर होता है। लेकिन 2026 में, ग्रहों की एक चाल ने कुछ दुल्हनों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें व्रत रखना चाहिए या इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इसका कारण शुक्र अस्त है, जो कि ज्योतिष के हिसाब से शुक्र ग्रह का अस्त होना है, जिसे पारंपरिक रूप से शादी और वैवाहिक जीवन में तालमेल से जोड़ा जाता है।

क्या नई शादीशुदा महिलाओं को इस साल अपना पहला करवाचौथ व्रत रखने से बचना चाहिए, या यह मान्यता जितनी दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा गहरी है? 2026 में यह त्योहार 29 अक्टूबर को है। इस साल पहले व्रत के बारे में बातचीत शुक्र की स्थिति से तय हुई है, जिसे वैदिक परंपरा में शुक्र के नाम से जाना जाता है। शुक्र को पारंपरिक रूप से शादी, वैवाहिक जीवन में तालमेल और शुभ शुरुआत से जोड़ा जाता है। जब ग्रह को “अस्त” (सूरज के पास अस्त या अस्त) माना जाता है, तो कुछ पारंपरिक मान्यताएं नए शुभ काम शुरू करने में सावधानी बरतने की सलाह देती हैं।

देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क से सिंह राशि में करेंगे गोचर, सभी 12 राशियों पर पड़ेगा प्रभाव क्योंकि कई परिवारों में पहले करवा चौथ को एक नया संकल्प या मन्नत माना जाता है, इसलिए ग्रहों की स्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नई शादीशुदा महिलाओं को इस साल व्रत शुरू करना चाहिए। पंचांग और कई ज्योतिषियों के ग्रहों की गणना के अनुसार, शुक्र त्योहार से पहले ज़्यादातर समय अस्त अवस्था में रहता है, लेकिन 28 अक्टूबर की रात को उसके फिर से उदय होने की उम्मीद है और करवा चौथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस समय ने दो तरह की सोच पैदा की है। एक राय यह है कि पहली बार व्रत शुरू करने वाली महिलाएं परिवार के रीति-रिवाजों का पालन करते हुए इंतज़ार करना पसंद कर सकती हैं, जो शुक्र अस्त के दौरान नए संकल्पों से बचते हैं।

दूसरी राय यह है कि एक बार शुक्र उदय हो जाने के बाद, यह रोक उतनी ज़ोरदार नहीं रहती, और व्रत हमेशा की तरह रखा जा सकता है।

जो महिलाएं पहले से ही हर साल करवा चौथ रखती हैं, उन्हें आमतौर पर बिना किसी चिंता के इसे जारी रखने के लिए आज़ाद माना जाता है, क्योंकि यह रिवाज पहले से ही बना हुआ है।

जो लोग इसे पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए पारंपरिक हलकों में आम सलाह यही है कि वे परिवार के बड़ों से सलाह लें या घर के मौजूदा रिवाजों को मानें, न कि ग्रहों की चाल को पक्का नियम मानें।