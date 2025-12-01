Guru Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; जानें आप पर क्या पड़ेगा प्रभाव

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह ज्ञान, आध्यात्मिकता, धन और सौभाग्य का कारक माना जाता है। जब बृहस्पति वक्री होकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव बुद्धि, निर्णय क्षमता और संवाद कौशल पर विशेष रूप से पड़ता है। दिनांक 04 दिसंबर 2025, यह गोचर रात 08 बजकर 41 मिनट पर होगा।

यह समय नई रणनीति बनाने, कौशल विकसित करने और पुराने प्रयासों को फिर गति देने का होता है। हालांकि वक्री अवस्था में ग्रह व्यक्ति को सोच-समझकर कदम उठाने की चेतावनी भी देते हैं। ऐसे में जल्दबाजी से बचकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा।

आइए जानते हैं इस परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर असर...

मेष

प्रयासों में देरी और आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव संभव है। नौकरी और यात्रा में सतर्कता आवश्यक है। स्वास्थ्य खराब रह सकता है। गर्दन, कंधे व टखनों में दर्द होने की संभावना है।।

वृषभ

अचानक लाभ मिल सकता है। उत्तराधिकार से धन मिलेगा, लेकिन फिर भी संतुष्टि कम मिलेगी। कार्यस्थल पर दबाव होगा। इस दौरान आंखों में समस्या हो सकती है।

मिथुन

मित्र से धोखा मिल सकता है। ऐसे में विशेष ध्यान रखें। नौकरी के मामलों में सतर्कता जरूर रखें। खर्च अधिक होंगे। कार्यों में देरी लग सकती है। नसों से जुड़ी समस्या सामने आ सकती है।।

कर्क

अचानक खर्चों में कमी आएगी, जिससे धन संचय में तेजी आएगी। नींद की कमी से परेशान होंगे। व्यापार में लाभ सीमित होगा। परिवार में पुराने मुद्दों का असर दिखाई देगा।

सिंह

प्रयासों में सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी। व्यापार और निवेश में लाभ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सकारात्मक असर दिखाई देगा।

कन्या

करियर में नए अवसर मिलेगा। जीवनसाथी से विवाद संभव है। ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखें। खर्च अधिक होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

तुला

भाग्य कमजोर लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। करियर और व्यवसाय में देरी जरूर होगी, लेकिन संयम रखें। खर्च अधिक होंगे, जिससे परिवार में निराशा छा जाएगी।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का यह गोचर आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन को बढ़ावा देगा। ध्यान, पूजा और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ या किसी निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में आंख और दांत से संबंधित सावधानी रखनी होगी

धनु

धनु राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और अवसरों के लिहाज़ से शुभ रहेगा। नई मित्रताएं बनेंगी और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ मधुरता और समझ बढ़ेगी, जिससे वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है। मेहनत और सेवा भाव के कारण कार्यों में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति और सट्टा से लाभ के योग बनेंगे। जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी।

कुंभ

कुंभ राशि के जातक बच्चियों या भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ विचारों में टकराव संभव है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें।

मीन

मीन राशि वालों के लिए घर या संपत्ति से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन परिवार में कोई शुभ कार्य भी बन सकता है। सेहत में पैरों और कंधों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। सावधानी और संतुलन जरूरी रहेगा।