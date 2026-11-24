धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में सूर्य के निकट आने पर ग्रह के अस्त होने की अवधारणा मिलती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अस्त ग्रह अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधित होता है और उसके कारकत्व पर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन व्यवहार में इस सिद्धांत को अक्सर अत्यधिक सरल बना दिया जाता है। ग्रह अस्त होने और ग्रह के निष्फल होने के बीच अंतर समझना आवश्यक है। ज्‍योतिषाचार्य सिद्धांत सहगल ने इस पर प्रकाश डाला है।

ग्रह के अस्‍त होने का क्‍या है मतलब किसी ग्रह के अस्त होने का अर्थ यह नहीं है कि वह जन्मकुंडली में पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। विभिन्न ग्रहों के लिए अस्त होने की कोणीय सीमाएं अलग मानी जाती हैं और कुछ पारंपरिक गणना प्रणालियों में वक्री अवस्था के कारण भी विचार बदलता है। इसलिए सभी ग्रहों पर एक समान नियम लागू करना उचित नहीं है।