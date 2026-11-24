धर्म डेस्क। ज्योतिष में सूर्य के निकट आने पर ग्रह के अस्त होने की अवधारणा मिलती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अस्त ग्रह अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधित होता है और उसके कारकत्व पर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन व्यवहार में इस सिद्धांत को अक्सर अत्यधिक सरल बना दिया जाता है। ग्रह अस्त होने और ग्रह के निष्फल होने के बीच अंतर समझना आवश्यक है। ज्योतिषाचार्य सिद्धांत सहगल ने इस पर प्रकाश डाला है।
किसी ग्रह के अस्त होने का अर्थ यह नहीं है कि वह जन्मकुंडली में पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। विभिन्न ग्रहों के लिए अस्त होने की कोणीय सीमाएं अलग मानी जाती हैं और कुछ पारंपरिक गणना प्रणालियों में वक्री अवस्था के कारण भी विचार बदलता है। इसलिए सभी ग्रहों पर एक समान नियम लागू करना उचित नहीं है।
उदाहरण के लिए, यदि बुध सूर्य के निकट अस्त अवस्था में है, तो केवल इस आधार पर जातक की बुद्धि, लेखन क्षमता या व्यापारिक योग्यता समाप्त नहीं हो जाती। उसी प्रकार अस्त शुक्र को देखकर विवाह या दांपत्य जीवन की विफलता घोषित नहीं की जा सकती।
कुंडली में कैसे अस्त होते हैं ग्रह, जानिए ग्रहों के अस्त होने पर जातक की कुंडली में पड़ने वाले प्रभाव
ग्रह का भावाधिपत्य, राशि, भावस्थिति, अन्य ग्रहों से संबंध और वर्ग कुंडलियों में उसकी स्थिति भी देखनी होगी। अस्त ग्रह किस भाव का स्वामी है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि वह दशमेश है तो व्यावसायिक जीवन में उसकी भूमिका का परीक्षण करना होगा; यदि सप्तमेश है तो विवाह संबंधी संकेतों को समग्रता में समझना होगा। अस्त अवस्था ग्रह की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक कारक है, संपूर्ण निर्णय नहीं।
मेरे विचार से ज्योतिष में अस्त ग्रहों को लेकर सबसे बड़ी भूल यह है कि विद्यार्थी एक तकनीकी स्थिति को पूरे जीवन का निष्कर्ष बना देते हैं। किसी ग्रह का सूर्य के निकट होना और उसका जीवन के संबंधित क्षेत्र को नष्ट कर देना दो अलग बातें हैं। वास्तविक फलादेश में ग्रह की संपूर्ण स्थिति देखना आवश्यक है।