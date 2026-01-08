Kalashtami 2025: घर में सुख-शांति के लिए जपें काल भैरव के ये गुप्त मंत्र, माघ मास की अष्टमी पर बन रहा विशेष संयोग

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में काल भैरव की उपासना का विशेष महत्व है। इस वर्ष 10 जनवरी 2026, शनिवार को माघ माह की कालाष्टमी मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव के रौद्र अवतार, काल भैरव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन पड़ने वाली इस कालाष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि शनिवार और काल भैरव दोनों का संबंध न्याय और अनुशासन से माना जाता है। संकट निवारण के लिए 'महाकाल' की पूजा ज्योतिषविदों के अनुसार, कालाष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से न केवल भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि कुंडली में मौजूद राहु-केतु के दोष भी शांत होते हैं। भगवान काल भैरव को 'काशी का कोतवाल' भी कहा जाता है, जिनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं माना जाता। विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और अदालती मामलों में सफलता के लिए इस दिन की पूजा अचूक मानी गई है।

कालाष्टमी का महत्व धार्मिक मत है कि जो साधक अष्टमी तिथि पर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। काल भैरव देव की कृपा से साधक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के काल (मृत्यु भय), कष्ट और मानसिक संताप दूर हो जाते हैं।