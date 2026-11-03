काली पूजा में मां के साथ क्यों होती है आकनी-डाकनी की पूजा? डरावने रूप के पीछे छिपी है खास मान्यता

धर्म डेस्क। काली पूजा के पंडालों में मां काली की विशाल प्रतिमा के साथ कुछ ऐसी आकृतियां भी दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लंबे दांत, खुले बाल, बड़ी-बड़ी आंखें और डरावना चेहरा… इन आकृतियों को देखकर पहली नजर में लगता है कि ये कोई राक्षसियां हैं। झारखंड के कई इलाकों में इन्हें आकनी और डाकनी कहा जाता है। वहीं, बंगाल में इनसे मिलती-जुलती आकृतियों को डाकिनी और योगिनी के नाम से पहचाना जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि मां काली के साथ इनकी मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं? क्या ये सच में बुरी शक्तियों का प्रतीक हैं या फिर इनके पीछे कोई धार्मिक मान्यता जुड़ी है? दरअसल, शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में इन आकृतियों का खास महत्व माना गया है।

कौन हैं आकनी-डाकनी, जिन्हें देखकर डर जाते हैं लोग? झारखंड के कई इलाकों में काली पूजा के दौरान मां काली के आसपास दिखाई देने वाली डरावनी स्त्री आकृतियों को आकनी-डाकनी कहा जाता है। इनका रूप आम देवी-देवताओं की मूर्तियों से काफी अलग होता है। इनके खुले बाल, बड़े दांत और डरावना चेहरा इन्हें अलग पहचान देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बंगाल की परंपरा में डाकिनी और योगिनी को मां काली की सहचरियां यानी उनके साथ रहने वाली शक्तियां माना जाता है। इन्हें केवल राक्षसी या बुरी आत्माएं समझना सही नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में इनके नाम, रूप और पूजा से जुड़ी मान्यताएं भी अलग-अलग हो सकती हैं।