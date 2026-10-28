दीवाली की रात बंगाल में क्यों पूजी जाती हैं मां काली? असम-ओडिशा में भी है 'श्यामा पूजा' का चलन

धर्म डेस्क। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को जहां उत्तर और मध्य भारत में दीपावली पर धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई हिस्सों में इस पावन रात आदिशक्ति के संहारक और कृपालु स्वरूप मां काली की भव्य पूजा की जाती है।

पूर्वी भारत में दीपावली की रात को 'काली पूजा' या 'श्यामा पूजा' के रूप में मनाने की सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा है। तंत्र और शक्ति साधना की दृष्टि से कार्तिक अमावस्या की गहन अंधकारमय रात को मां काली के जाग्रत स्वरूप की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है।

आइए जानते हैं दीवाली की रात मां काली की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा, अखंड दीपक का महत्व और दस महाविद्याओं में देवी का स्थान- रक्तबीज का संहार और भगवान शिव की छाती पर चरण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में जब चंड-मुंड और शुंभ-निशुंभ जैसे राक्षसों के अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हो गए, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की रक्षा के लिए माता पार्वती के अंबा रूप से मां काली का उग्र रूप प्रकट हुआ। मां काली ने युद्धभूमि में राक्षसों की सेना का संहार करना शुरू किया। युद्ध में 'रक्तबीज' नाम का दैत्य सामने आया, जिसे वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे लाखों नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। इस पर मां काली ने अपना विकराल रूप धारण कर रक्तबीज का सारा रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका वध कर दिया। रक्तबीज और अन्य असुरों के संहार के बाद भी मां काली का रौद्र रूप और क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। आगे बढ़ते हुए जैसे ही मां काली का पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ा, उन्होंने अपने आराध्य और पति को पहचाना और लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई। इसके साथ ही उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने संसार के सभी प्राणियों को अभय और रक्षा का आशीर्वाद दिया।