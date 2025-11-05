Kartik Purnima 2025: आज बन रहा दुर्लभ संयोग, गंगा स्नान और दीपदान से मिलेगा अक्षय पुण्य और विष्णु कृपा

धर्म डेस्क। कार्तिक पूर्णिमा 2025 के पावन अवसर पर बुधवार को भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धालु गंगा स्नान और दीपदान के लिए घाटों पर उमड़ेंगे। बरारी पुल, सीढ़ी घाट, हनुमान घाट, आदमपुर समेत विभिन्न गंगा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना और दीपदान में जुट जाएंगे। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से दस यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।

यह तिथि सिख धर्म के लिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। श्रद्धालु गुरुद्वारों में जाकर कीर्तन सुनते हैं और सेवा का संकल्प लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2025 का शुभ मुहूर्त तिलकामांझी महावीर मंदिर के पंडित आनंद झा के अनुसार, पूर्णिमा तिथि मंगलवार 4 नवंबर की रात 9:46 बजे से शुरू होकर बुधवार 5 नवंबर की रात 7:28 बजे तक रहेगी। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है।

क्यों खास है कार्तिक पूर्णिमा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने महापुण्य पर्व के रूप में प्रमाणित किया है। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। माना जाता है कि गंगा-गंडक संगम पर गज-ग्राह युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने गज की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। घी या तिल के तेल का दीपदान करें। घर में पीपल और तुलसी के पास दीप जलाएं। मान्यता है कि दीपदान करने से विष्णु कृपा, धन, यश और सौभाग्य प्राप्त होता है।