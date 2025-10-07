करवा चौथ 2025: शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, मिलेगा अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख

धर्म डेस्क: करवा चौथ 2025 का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ अवसरों में से एक है। यह व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती तथा करवा माता की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पालन से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और स्थायित्व बना रहता है।

करवा चौथ 2025 कब है वैदिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा। महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करती हैं।