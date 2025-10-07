मेरी खबरें
    करवा चौथ 2025: शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, मिलेगा अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख

    Karwa Chauth 2025: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत वैवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। करवा चौथ 2025 का पर्व इस बार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 05:55:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 05:55:54 PM (IST)
    HighLights

    1. करवा चौथ 2025 पर शिव पूजन विधि
    2. अखंड सौभाग्य के लिए करें ये उपाय
    3. करवा माता की कृपा से मिलेगा सौभाग्य

    धर्म डेस्क: करवा चौथ 2025 का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ अवसरों में से एक है। यह व्रत हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती तथा करवा माता की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पालन से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और स्थायित्व बना रहता है।

    करवा चौथ 2025 कब है

    वैदिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को मनाया जाएगा। महिलाएं इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करती हैं।

    धार्मिक मान्यता और महत्व

    करवा चौथ का व्रत नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करतीं। मान्यता है कि करवा माता की पूजा और भगवान शिव-पार्वती के आशीर्वाद से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

    शिवलिंग पूजन का महत्व

    धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि करवा चौथ के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर निम्न वस्तुएं अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है—

    1. गन्ने का रस: सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास और स्थायित्व आता है।

    2. स्वच्छ जल: शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। जल अर्पण से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है।

    3. दूध, दही, शहद और बेलपत्र: इन वस्तुओं से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह शिव-पार्वती की कृपा प्राप्ति का सरल उपाय है।

    4. देसी घी का दीपक: पूजा के समय देसी घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है।

    करवा चौथ पूजा विधि

    करवा चौथ के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव, मां पार्वती और करवा माता की पूजा करें। पूरे दिन भक्ति भाव से व्रत रखें। शाम को सोलह श्रृंगार करके करवा माता की कथा सुनें। चंद्रमा निकलने के बाद छलनी से चंद्र दर्शन करें, अर्घ्य दें और फिर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत पूरा करें।

    शुभ फल की प्राप्ति

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, करवा चौथ के दिन शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। महादेव की कृपा से दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है तथा सभी बाधाएं दूर होती हैं।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

