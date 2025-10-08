मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अरावली की गोद में बसा भारत का पहला Karwa Mata Mandir! करवा चौथ पर यहां सजता है भव्य मेला

    Karwa Mata Mandir: करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। इस साल Karwa Chauth10 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित करवा माता मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 03:40:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 03:40:19 PM (IST)
    अरावली की गोद में बसा भारत का पहला Karwa Mata Mandir! करवा चौथ पर यहां सजता है भव्य मेला
    राजस्थान का अनोखा करवा माता मंदिर, जहां मिलती है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

    HighLights

    1. करवा माता मंदिर की मान्यता
    2. राजस्थान का प्रसिद्ध चौथ मंदिर
    3. अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

    धर्म डेस्क: भारत में अनेक देवी मंदिर अपनी विशिष्ट मान्यताओं और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है करवा माता मंदिर, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर भारत का एकमात्र चौथ माता मंदिर माना जाता है, जहां करवा चौथ के दिन देशभर से महिलाएं पूजा-अर्चना के लिए पहुंचती हैं।

    naidunia_image

    कहां स्थित है करवा माता मंदिर

    यह पवित्र मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बरवाड़ा गांव में स्थित है। मंदिर अरावली पर्वत की गोद में लगभग एक हजार फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस ऊंचाई से आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है। आस्था के साथ-साथ यह स्थान एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है।

    मंदिर से जुड़ी खास बातें

    करवा माता मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर परिसर में करवा चौथ माता के साथ भगवान गणेश और भैरव देव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। हर साल यहां करवा चौथ, भाद्रपद चौथ, माघ चौथ और लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इसके अलावा नवरात्रों के दौरान भी विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं, जब मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है।

    मंदिर का इतिहास

    इतिहासकारों के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण सन् 1451 में महाराजा भीम सिंह चौहान ने करवाया था। महाराजा भीम सिंह माता के परम भक्त थे और उन्होंने माता की कृपा प्राप्त करने के लिए यह भव्य मंदिर बनवाया। बाद में सन् 1452 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इसके अतिरिक्त सन् 1463 में मंदिर मार्ग पर बिजल की छतरी और तालाब का निर्माण भी कराया गया।

    naidunia_image

    मंदिर में राजपूताना स्थापत्य शैली की झलक देखने को मिलती है। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है, जो इसे अत्यंत आकर्षक बनाता है।

    मंदिर की मान्यता

    स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, करवा माता मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन यहां पूजा करने आती हैं। ऐसा माना जाता है कि करवा माता के दर्शन और व्रत से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और समृद्ध दांपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

    करवा चौथ के दिन मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता की आरती और दीप प्रज्वलन के समय मंदिर का वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है।

    यह भी पढ़ें- Diwali Vastu Tips: घर में चाहते है मां लक्ष्मी का आगमन तो इन चीजों को घर से करें बाहर

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.