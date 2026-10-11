दशहरे के दिन सीधी होगी मां काली की गर्दन, बाकी वक्त 45 डिग्री झुकी हुई, जानें इस नवरात्रि कैसे करें MP के इस अलौकिक मंदिर के दर्शन

धर्म डेस्क। भारत में देवी-देवताओं से जुड़े कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनसे अनेक धार्मिक मान्यताएं और लोककथाएं जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित कंकाली माता मंदिर भी इन्हीं में से एक है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां स्थापित मां काली की मूर्ति की 45 डिग्री झुकी हुई गर्दन दशहरे के दिन एक दिन के लिए सीधी हो जाती है। हालांकि, इस दावे की कोई वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसे श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी मान्यता माना जाता है।

रायसेन के गुदावल गांव में स्थित है मंदिर कंकाली माता मंदिर रायसेन जिले के गुदावल गांव में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 1731 के आसपास मानी जाती है। कहा जाता है कि उसी समय खुदाई के दौरान यह प्रतिमा मिली थी। हालांकि, मंदिर के निर्माण काल का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।