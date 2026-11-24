धर्म डेस्क। ज्योतिष में केतु को वैराग्य, आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता और सांसारिक मोह से दूरी का प्रतीक माना जाता है। 5 दिसंबर को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि का संबंध घर, परिवार, भावनाओं और मानसिक सुरक्षा से जोड़ा जाता है।

कर्क राशि को परिवार और घर से जुड़ी भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में केतु का यहां गोचर कुछ लोगों के भीतर अपने परिवार, घर और पुराने रिश्तों को लेकर आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना जाता है।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, केतु का कर्क राशि में गोचर व्यक्ति को अपने भावनात्मक जीवन और पारिवारिक रिश्तों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है।

कुछ लोग अपने जीवन में मानसिक शांति को ज्यादा महत्व देने लग सकते हैं। वहीं कुछ के लिए पुराने पारिवारिक मुद्दों को समझने और उनसे जुड़ी भावनाओं को सुलझाने का समय माना जा सकता है।

रिश्तों में दूरी या आत्मचिंतन?

ज्योतिषीय व्याख्याओं में केतु को अलगाव और वैराग्य से भी जोड़ा जाता है। इसलिए कर्क राशि में इसके गोचर को भावनात्मक दूरी या अपने भीतर झांकने की प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जाता है।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार में विवाद या रिश्तों में परेशानी होना निश्चित है। किसी भी रिश्ते की स्थिति संवाद, समझ, व्यवहार और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

इस गोचर को ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अपनी भावनाओं को समझने, परिवार के साथ संवाद बढ़ाने और मानसिक शांति के लिए समय निकालने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।

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