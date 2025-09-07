मेरी खबरें
    इन चार राशियों की जिंदगी में होगा चमत्कार, नोटों के बिस्तर पर सोएंगे

    07 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से चार राशियों के लिए विशेष Lucky Zodiac Signs Chandra Grahan: शुभफल लेकर आया है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को धन, करियर और मान-सम्मान में लाभ होगा। हालांकि धनु राशि के जातकों को वाहन और निवेश में सावधानी बरतनी होगी

    इन चार राशियों की जिंदगी में होगा चमत्कार, नोटों के बिस्तर पर सोएंगे
    चंद्र ग्रहण पर इन जातकों को होगा लाभ। (फाइल फोटो)

    1. कन्या: पुरानी समस्याएं दूर, इनकम और फोकस बढ़ेगा।
    2. धनु: कर्ज-मुक्ति, सम्मान मिलेगा, निवेश में सतर्क रहें।
    3. मीन: आर्थिक स्थिति मजबूत, मेहनत का उचित फल मिलेगा।

    धर्म डेस्क। Chandra Grahan 2025 Effect on Rashi: आज का दिन खगोलीय दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई राशियों के लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा।

    खासकर शनि की राशि कुंभ में लग रहे इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे चार राशियों पर विशेष कृपा बनने के योग हैं। इस संयोग से इन जातकों को धन, सफलता और नए अवसरों के योग बनने की संभावना है। पितृ पक्ष की शुरुआत और शनि की वक्री स्थिति इसका प्रभाव और गहरा बना रही है।

    आइए इस आर्टिकल में विस्तार से उन चार राशियों के बारे में जानते हैं...

    मिथुन राशि

    मिथुन राशि वालों के लिये ये दिन बहुत ही शुभ है। उनका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जिससे जातक के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। नौकरी करने वालों को सीनियर्स से सम्मान मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। कोर्ट के मामले में आपकी जीत हो सकती है।

    कन्‍या राशि

    चंद्र ग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। लंबे समय से चली आ रही अड़चनों का अंत होगा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। घर या वाहन खरीदने की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करियर में सक्रियता और फोकस बढ़ेगा, जिससे इनकम में वृद्धि और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

    धनु राशि

    धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण मिला-जुला असर लेकर आएगा। कर्ज से राहत और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, वाहन चलाते समय और निवेश करते वक्त सतर्क रहना आवश्यक है, वरना हानि उठानी पड़ सकती है।

    मीन राशि

    शनि की साढ़ेसाती के बावजूद यह चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों को राहत देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा, जिससे मनोबल और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी होगी।

