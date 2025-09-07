इन चार राशियों की जिंदगी में होगा चमत्कार, नोटों के बिस्तर पर सोएंगे

धर्म डेस्क। Chandra Grahan 2025 Effect on Rashi: आज का दिन खगोलीय दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई राशियों के लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा।

खासकर शनि की राशि कुंभ में लग रहे इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे चार राशियों पर विशेष कृपा बनने के योग हैं। इस संयोग से इन जातकों को धन, सफलता और नए अवसरों के योग बनने की संभावना है। पितृ पक्ष की शुरुआत और शनि की वक्री स्थिति इसका प्रभाव और गहरा बना रही है।

आइए इस आर्टिकल में विस्तार से उन चार राशियों के बारे में जानते हैं... मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिये ये दिन बहुत ही शुभ है। उनका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जिससे जातक के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। नौकरी करने वालों को सीनियर्स से सम्मान मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। कोर्ट के मामले में आपकी जीत हो सकती है। कन्‍या राशि चंद्र ग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। लंबे समय से चली आ रही अड़चनों का अंत होगा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। घर या वाहन खरीदने की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करियर में सक्रियता और फोकस बढ़ेगा, जिससे इनकम में वृद्धि और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।