मैहर के दूल्हा देव को नवरात्र में भी चढ़ाई जाती है मदिरा, मां शारदा के दर्शन के बाद यहां आते हैं श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शारदीय नवरात्र के दौरान मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन के बाद बड़ी संख्या में भक्त पहाड़ी के नीचे स्थित दूल्हा देव के मंदिर में भी मत्था टेकने पहुंचते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, दूल्हा देव के दरबार में शराब का भोग लगाने की परंपरा है। यह परंपरा उन्हें उज्जैन के काल भैरव की तरह विशिष्ट पहचान दिलाती है। श्रद्धालु यहां नारियल, मिठाई और शराब सहित विभिन्न प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।

तपस्या करते-करते समाधि में लीन होने की मान्यता दूल्हा देव को लेकर स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित मान्यता है कि उन्होंने मां शारदा की तपस्या करते-करते समाधि ले ली थी। तभी से श्रद्धालु उनकी पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। कई भक्तों का विश्वास है कि मां शारदा के दर्शन के बाद दूल्हा देव के दरबार में हाजिरी लगाने से उनकी यात्रा पूरी होती है। हालांकि, इस परंपरा की शुरुआत कब और किसने की, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।