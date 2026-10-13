नवरात्रि 2026: ग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि में क्या करें? ज्योतिषी बताते हैं आसान उपाय

धर्म डेस्‍क। नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन नौ दिनों में देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की शांति और उनके शुभ फल पाने के लिए नवरात्रि में कुछ खास उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि हर ग्रह का इंसान की ज़िंदगी पर अलग-अलग असर होता है। इसलिए ज्योतिष में जानकारी दी गई है कि किस ग्रह के लिए किस देवी की पूजा करनी चाहिए।

सूर्य से जुड़ी समस्याओं के लिए देवी के शक्ति रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही, सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं के लिए महागौरी या गौरी रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी को सफेद फूल चढ़ाने चाहिए और नाम का जाप करना चाहिए।