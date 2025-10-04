Aaj Ka Love Rashifal 4 Oct : आज रिश्तों में बरसेगा प्यार या होगा तकरार,जानें आज कैसा रहेगा आपका लव लाइफ

धर्मडेस्क। आज का दिन रिश्तों में नई ऊर्जा और समझदारी लाने वाला रहेगा। कुछ राशियों के लिए यह दिन रोमांस और साथ बिताने का बेहतरीन मौका देगा, वहीं कुछ राशियों को रिश्ते में संयम और धैर्य दिखाने की ज़रूरत होगी। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का लव राशिफल –

मेष - आज आप अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। मौसम के बदलाव से आपके साथी की तबीयत प्रभावित हो सकती है, और इस वजह से कुछ बातों पर वे आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट दें।

वृषभ - आज आपका लव पार्टनर आपकी आदतों से खुश रहेगा। आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और मौसम का भरपूर आनंद उठाएँगे. आज आपको अपने साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा. मिथुन - आज आप अपने पार्टनर की कुछ बातों से परेशान हो सकते हैं, और यह स्वाभाविक है कि आप कठिनाइयों को लेकर चिंतित हों. लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है. अक्सर संबंध विच्छेद तक पहुंचने की वजह छोटी-छोटी बातों को बहुत अधिक तूल देना और एक-दूसरे को सुनने से इनकार करना होती है. कर्क - आज आप अपने लव पार्टनर पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. बहुत दिनों से आप दोनों बाहर जाने की योजना सोच रहे थे, और आज वह सुनहरा मौका है जब आप दोनों साथ में कहीं बाहर जा सकते हैं. इस यात्रा के साथ जो दूरी और मतभेद थे, वे धीरे-धीरे मिटते नजर आएंगे, क्योंकि एक साथ नए पलों को साझा करना रिश्ते को मजबूत बनाता है

सिंह - कभी-कभी प्रेम संबंधों में दूरी बनना या व्यवहार में बदलाव आना स्वाभाविक हो सकता है। शायद आपका लव पार्टनर उनकी सोच बदल गई हो। ऐसी स्थिति में आप चिंतित महसूस करें, यह स्वाभाविक है, लेकिन घबराने या डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कन्या - आज आपका साथी आपके लिए एक खास तोहफा दे सकता है, और साथ ही आपका जीवन साथी बनने की अपनी सहमति भी पेश कर सकता है, जिससे आपका मन खुशी से नाच उठेगा। आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और सुखद रहेगा। तुला - आज आपका साथी आप दोनों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकता है, मगर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी बात को संयम से रखें और पार्टनर के व्यवहार को अनदेखा करें. वृश्चिक - अपने लव पार्टनर के मूड को ठीक करने के लिए पुरानी बातों के लिए माफी मांगना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अगर आपका साथी कुछ बातों को लेकर नाराज़ है, तो उनसे दिल से बात करें और उनकी नाराज़गी को जाने की कोशिश करें. उनकी भावनाओं को समझना और उन गलतियों की स्वीकारोक्ति दिखाना रिश्ते को मजबूत बनाता है. समय दें, धैर्य रखें