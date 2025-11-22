22 नवंबर 2025 का लव राशिफल: जानें आज कैसा रहेगा आपका रिश्ता, प्रेम में मिलेगी मजबूती या आएंगे उतार-चढ़ाव

धर्म डेस्क। आज का दिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार–चढ़ाव लेकर आ सकता है। कुछ राशियों के लिए मतभेद दूर होने और रिश्तों में मजबूती के योग हैं, जबकि कुछ लोगों को पार्टनर के मूड, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर सावधानी रखनी होगी। संवाद और समझ आज रिश्तों की कुंजी बने रहेंगे।

यहां देखें अपना लव-राशिफल मेष - आज अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर चल रहे मतभेद खत्म होंगे आज का दिन अच्छा रहने वाला है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच सामंजस्य बनेगा

वृषभ - आज अपने लव पार्टनर के साथ आप पुरानी बातों को खत्म करने का प्रयास करें आप दोनों के बीच में चल रहे मतभेद दूर करने का प्रयास करें नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाएं बैठकर बातों को खत्म करें मिथुन - आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता आपके पार्टनर का स्वास्थ्य कर सकता है जिस कारण आपका मन अशांत रहेगा अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें उन्हें का ख्याल रखें आपके पार्टनर को सहयोग की आवश्यकता है

कर्क - आज का दिन अच्छा है आप और आपका पार्टनर कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आज आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है आज का दिन अच्छा रहने वाला है अपने पार्टनर को रिझाने के लिए कोई गिफ्ट या उपहार दे सकते हैं सिंह - आज अपने लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है कुछ खास पल आप अपने पार्टनर के साथ आज बिता सकते हैं आपका पार्टनर आपकी बात से सहमत होगा आज आप दोनों के बीच में कोई निर्णय हो सकता है कन्या - आज अपने पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहने वाला है आपका पार्टनर आज आपके साथ अपनी मन की बातों को साझा करेगा अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आज आप कहीं बाहर उन्हें ले जा सकते हैं साथी उनके साथ समय व्यतीत करें तुला - आज आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है जिसका कारण होगा बात-बात पर आपका उनके प्रति झूठ बोलना समय पर न पहुंचना जिस कारण आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है अपने पार्टनर को मनाये वृश्चिक - आज अपने लव पार्टनर के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी हो सकता है आज आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा जिस कारण आप दोनों के बीच संबंध बिगड़ सकता है अपने पार्टनर के व्यवहार के कारण आपका मन अशांत रहेगा