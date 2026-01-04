मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लव राशिफल 04 जनवरी 2026: रिश्तों में प्यार बढ़ेगा या आएगी तकरार, जानें सभी 12 राशियों का हाल

    4 जनवरी 2026 का लव राशिफल प्रेम संबंधों के लिए खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन रोमांस और साथ बिताने का मौका देगा, जबकि कुछ को रिश् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 08:52:42 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 08:52:42 AM (IST)
    लव राशिफल 04 जनवरी 2026: रिश्तों में प्यार बढ़ेगा या आएगी तकरार, जानें सभी 12 राशियों का हाल
    आज का लव राशिफल

    धर्म डेस्क। आज 04 जनवरी 2026 का लव राशिफल प्रेम संबंधों के लिए खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन रोमांस और साथ बिताने का मौका देगा, जबकि कुछ को रिश्तों में संतुलन और बातचीत की जरूरत रहेगी। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल।

    कैसा रहेगा आज आपका लव लाइफ

    मेष - आज अपने लव पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा आप दोनों लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं इसकी प्लानिंग आपकी बन चुकी है आज का दिन मौज मस्ती इंजॉय के साथ आप दोनों बहुत अच्छे से व्यतीत करने वाले हैं


    बृषभ - आज अपने लव पार्टनर के साथ कुछ छोटी-मोटी नोक झोक होते हुए समय अच्छा व्यतीत होने वाला है अपने पार्टनर को अपनी बातों से ज्यादा परेशान ना करें आज अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की फूहड़ मजाक ना करें आप दोनों का समय अच्छा व्यतीत होने वाला है

    मिथुन - आज अपने पार्टनर के साथ आपका समय तो अच्छा व्यतीत होगा लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जेब पर भी भारी असर पड़ने वाला है आज आपका पार्टनर आपका बड़ा खर्च कर सकता है अपने पॉकेट राशि देखकर ही पार्टनर को कहीं ले जाएं

    कर्क - आज अपने लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आप दोनों में झगड़ा मतभेद हो सकता है हालांकि आप अपनी बात को संभालने में सफल होंगे अपने पार्टनर की बातों का बुरा ना माने साथी पार्टनर को मनाने के लिए कोई बड़ा गिफ्ट उपहार आप दे सकते हैं

    सिंह - आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है अपने लव पार्टनर के साथ आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं आप दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपका पार्टनर अपने मन की बात आपसे कह सकता है अपने प्रेम का इजहार आपके सामने कर सकता है दिन शानदार है इंजॉय करें

    कन्या - आज का दिन अच्छा है भूल कर भी पुरानी बातों को अपने पार्टनर के सामने ना दोहराएं नहीं तो आप दोनों के बीच अच्छा माहौल भी कर सकता है पुरानी बातों को इग्नोर करें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाला है

    तुला - आज आप और आपकी लव पार्टनर के बीच कुछ पुरानी बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं जिस कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं अपने संबंध को यदि बचाना है तो आप दोनों को बैठकर बातचीत करना होगा और इसका कोई समाधान निकालना होगा पुरानी बातों को ना दोहराएं

    वृश्चिक - आज अपने लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है आप दोनों किसी अच्छे स्थान पर जा सकते हैं आज दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर चल रहे मतभेद खत्म होंगे आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा आज आपका पार्टनर अपनी कुछ पुरानी गलतियों के लिए आपसे माफी मांग सकता है

    धनु - आज का दिन अच्छा है अपनी लव पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे हालांकि अपनी पार्टनर की बातों को इग्नोर करना आपके लिए बहुत मुस्कान दायक होने वाला है अच्छा होगा अपनी पार्टनर की बातों को महत्व दें वह उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि आप उनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं दिन अच्छा है इंजॉय करें

    मकर - अपने पार्टनर के साथ चल रहे विवादों को खत्म करने के लिए आज अब आप आगे जाकर पहल कर सकते हैं आज का दिन अच्छा है आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा और पुराने विवादों को खत्म करने में आपके सहयोग प्राप्त होगा अपने पार्टनर के मूड को बनाने के लिए आप उनको किसी अच्छे स्थान पर ले जा सकते हैं

    कुंभ - अपने लव पार्टनर के साथ आज का दिन अच्छा रहने वाला है आप दोनों के बीच आज का दिन शानदार रहेगा पुरानी बातों को भूलकर आप नई शुरुआत कर सकते हैं आज अपने लव पार्टनर को मनाने के लिए कोई गिफ्ट उपहार आप दे सकते हैं किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं

    मीन - आज आपका लव पार्टनर आप पर मेहरबान होने वाला है आज आपका पार्टनर आपके साथ समय व्यतीत करेगा आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकता है अपने पार्टनर की भावनाओं का आपको सम्मान करना आज अच्छा रहने वाला है पुरानी बातों को भूलकर नई रिश्ते की शुरुआत करें।

    इसे भी पढ़ें- आज का राशिफल 04 जनवरी 2026: मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.