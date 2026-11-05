5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन का सुनहरा योग, नवंबर में ग्रहों का महागोचर

धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवंबर महीने में ग्रहों का महागोचर होने जा रहा है। करियर के लिहाज से यह महीना काफी अहम रहेगा। इस दौरान आपको काम पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। काम में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस महीने बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन भी अहम माना जाएगा। मंगल और बृहस्पति की स्थिति को भी एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सिंबल माना जाता है। इसलिए, आइए जानते हैं कि नवंबर महीने में किन 5 राशियों को फायदा होगा।