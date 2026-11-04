धर्म डेस्‍क। नवंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ है, और अगले 3 से 4 दिनों में दिवाली का त्योहार शुरू हो रहा है। ज्योतिष के हिसाब से नवंबर का महीना बहुत अहम रहेगा। 6 नवंबर 2026 को धनत्रयोदशी पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुख का कारक माना जाता है। इसलिए ज्योतिष का मानना ​​है कि शुक्र के इस गोचर का कुछ राशियों पर अच्छा असर पड़ सकता है। खास तौर पर, यह उम्मीद जताई जा रही है कि 14 नवंबर को शुक्र के गोचर के बाद नतीजे और भी अच्छे होंगे। कौन सी हैं वे 3 लकी राशियां? आइए जानते हैं।

14 नवंबर के बाद क्या बदलाव हो सकते हैं? ज्योतिष के अनुसार, शुक्र के वक्री और गोचर के चरणों को ज्योतिष में अलग-अलग महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि वक्री अवधि के दौरान कुछ कामों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, जबकि माना जाता है कि गोचर के बाद रुके हुए कामों में तेज़ी आ सकती है। इसलिए, 14 नवंबर के बाद, ये 3 राशि वाले पैसे से जुड़े फैसलों, बिज़नेस और निजी ज़िंदगी की घटनाओं पर ध्यान देंगे।

12 में से 6 राशियों की किस्मत बदलेगी, अब शुरू होगा स्वर्ण युग, नवंबर में बड़े ग्रहों का महागोचर धनत्रयोदशी पर शुक्र का गोचर, 3 लकी राशियां... (शुक्र गोचर) वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र को धन, सुख, वैवाहिक जीवन, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। ज्योतिष कहता है कि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। इसलिए, इस राशि में शुक्र का गोचर और उसका वक्री होना खास चर्चा में है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर का असर 6 नवंबर से महसूस किया जा सकता है। हालांकि, 14 नवंबर को शुक्र के गोचर के बाद, कुछ राशियों को फाइनेंशियल और प्रोफेशनल मामलों में और भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका असर किन राशियों पर पड़ सकता है। वृष राशि ज्योतिष के अनुसार, चूंकि शुक्र वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार की संभावना है। अचानक फाइनेंशियल फायदा हो सकता है। बिजनेस में नए मौके मिलने और मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होने की संभावना है और परिवार का माहौल भी खुशनुमा रह सकता है। खासकर 14 नवंबर के बाद रुके हुए कामों में तेज़ी आने का संकेत माना जा रहा है।