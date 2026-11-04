धर्म डेस्क। नवंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ है, और अगले 3 से 4 दिनों में दिवाली का त्योहार शुरू हो रहा है। ज्योतिष के हिसाब से नवंबर का महीना बहुत अहम रहेगा। 6 नवंबर 2026 को धनत्रयोदशी पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुख का कारक माना जाता है। इसलिए ज्योतिष का मानना है कि शुक्र के इस गोचर का कुछ राशियों पर अच्छा असर पड़ सकता है। खास तौर पर, यह उम्मीद जताई जा रही है कि 14 नवंबर को शुक्र के गोचर के बाद नतीजे और भी अच्छे होंगे। कौन सी हैं वे 3 लकी राशियां? आइए जानते हैं।
ज्योतिष के अनुसार, शुक्र के वक्री और गोचर के चरणों को ज्योतिष में अलग-अलग महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि वक्री अवधि के दौरान कुछ कामों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, जबकि माना जाता है कि गोचर के बाद रुके हुए कामों में तेज़ी आ सकती है। इसलिए, 14 नवंबर के बाद, ये 3 राशि वाले पैसे से जुड़े फैसलों, बिज़नेस और निजी ज़िंदगी की घटनाओं पर ध्यान देंगे।
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वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र को धन, सुख, वैवाहिक जीवन, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। ज्योतिष कहता है कि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। इसलिए, इस राशि में शुक्र का गोचर और उसका वक्री होना खास चर्चा में है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर का असर 6 नवंबर से महसूस किया जा सकता है। हालांकि, 14 नवंबर को शुक्र के गोचर के बाद, कुछ राशियों को फाइनेंशियल और प्रोफेशनल मामलों में और भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका असर किन राशियों पर पड़ सकता है।
ज्योतिष के अनुसार, चूंकि शुक्र वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के अनुसार, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार की संभावना है। अचानक फाइनेंशियल फायदा हो सकता है। बिजनेस में नए मौके मिलने और मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होने की संभावना है और परिवार का माहौल भी खुशनुमा रह सकता है। खासकर 14 नवंबर के बाद रुके हुए कामों में तेज़ी आने का संकेत माना जा रहा है।
ज्योतिष के अनुसार, शुक्र का कन्या राशि में गोचर इस राशि के लोगों के लिए अहम हो सकता है। इस दौरान मेहनत का फल मिलने की संभावना है। फ़ाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा मिल सकती है और इनकम के नए रास्ते मिल सकते हैं। मनोरंजन, घूमने-फिरने और पसंदीदा चीज़ों के लिए समय मिल सकता है। कुछ लोगों को घूमने-फिरने से फ़ायदा होने की संभावना है। ज्योतिष के अनुसार, 14 नवंबर के बाद रुके हुए फ़ाइनेंशियल कामों में पॉज़िटिव बदलाव महसूस हो सकते हैं।
ज्योतिष के अनुसार, शुक्र का यह गोचर कुंभ राशि के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पुराने इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होने की संभावना है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उन्हें नए मौके मिल सकते हैं, वहीं मुनाफ़े में बढ़ोतरी के संकेत हैं। घर या गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए भी यह समय अहम हो सकता है। अपनी फ़ाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने के नए तरीके मिल सकते हैं। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां कहती हैं कि 14 नवंबर के बाद शुक्र के गोचर के बाद इन मौकों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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