Makar Sankranti 2026: भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति पर ही क्यों त्यागा शरीर? जानें इसकी वजह

धर्म डेस्क। महाभारत युद्ध के समापन के बाद भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक महान योद्धा मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। वे थे भीष्म पितामह, जो अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से छलनी होने के बावजूद 58 दिनों तक 'शरशय्या' (बाणों की शय्या) पर लेटे रहे। उनके पास अपनी इच्छा से मृत्यु का चुनाव करने का वरदान था, फिर भी असहनीय पीड़ा सहते हुए उन्होंने मकर संक्रांति यानी 'उत्तरायण' होने का इंतजार किया। इसके पीछे का रहस्य आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है।

सूर्य के उत्तरायण का महत्व हिंदू शास्त्रों के अनुसार, एक वर्ष को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य धनु राशि का त्याग कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य का उत्तरायण काल 'देवताओं का दिन' माना जाता है, जबकि दक्षिणायन को 'देवताओं की रात्रि' कहा जाता है।