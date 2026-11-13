धर्म डेस्क। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो यह आलेख आपके बहुत काम का है। आपको पता ही होगा कि किसी भी ग्रह का वक्री और मार्गी होना एक नियमित एवं सामान्य घटना है। इसका हमारे जनजीवन पर भी असर होता है। लेकिन आज हम को एक असामान्य घटना व उसके परिणामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हाल ही में घटा है। आइये ज्योतिषाचार्य सिद्धांत सहगल ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। आइये जानते हैं कि क्या है यह घटनाक्रम।
मंगल का सिंह राशि में प्रवेश, फिर वक्री होकर कर्क राशि में जाना और पुनः मार्गी होकर सिंह राशि में लौटना एक असामान्य ज्योतिषीय घटनाक्रम है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण मंगल लगभग 8 महीने तक सिंह और कर्क राशियों के बीच सक्रिय रहेगा।
मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से मंगल का ऐसा असामान्य गोचर केवल सामान्य ग्रह परिवर्तन नहीं है। मंगल युद्ध, सैन्य शक्ति, आक्रामकता, सत्ता संघर्ष, सीमा विवाद, हिंसा और सामरिक गतिविधियों का कारक है। जब उसका गोचर सामान्य गति से हटकर इस प्रकार जटिल हो जाता है, तो उसके प्रभाव भी कई स्तरों पर दिखाई दे सकते हैं।
इस अवधि में दुनिया के अनेक हिस्सों में पहले से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और अधिक गंभीर रूप ले सकते हैं। कुछ देशों में सत्ता संघर्ष, सैन्य गतिविधियों में तेजी, सीमा विवाद, आंतरिक अस्थिरता और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं।
विशेष रूप से वे देश, जो पहले से युद्ध या कूटनीतिक तनाव की स्थिति में हैं, उनके लिए यह गोचर संवेदनशील हो सकता है। मंगल का कर्क में नीच राशि में जाना और फिर सिंह में वापस आना आक्रामकता, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तथा सत्ता प्रतिष्ठा से जुड़े संघर्षों को नया आयाम दे सकता है।
मेदिनी ज्योतिष में ग्रहों के केवल राशि परिवर्तन को नहीं, बल्कि उनकी गति, वक्री अवस्था, नक्षत्र और अन्य ग्रहों के साथ संबंधों को भी गंभीरता से देखा जाता है। इसलिए मंगल का यह लगभग आठ महीने का असामान्य गोचर अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक स्थिरता के संदर्भ में विशेष अध्ययन की मांग करता है।
आने वाले समय में दुनिया के राजनीतिक और सामरिक घटनाक्रमों पर इस गोचर की संभावित छाप दिखाई दे सकती है। यह समय केवल ग्रहों की चाल देखने का नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन को समझने का भी है।
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