धर्म डेस्‍क। यदि आप ज्‍योतिष में रुचि रखते हैं तो यह आलेख आपके बहुत काम का है। आपको पता ही होगा कि किसी भी ग्रह का वक्री और मार्गी होना एक नियमित एवं सामान्‍य घटना है। इसका हमारे जनजीवन पर भी असर होता है। लेकिन आज हम को एक असामान्‍य घटना व उसके परिणामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो‍ कि हाल ही में घटा है। आइये ज्‍योतिषाचार्य सिद्धांत सहगल ने इसे बहुत अच्‍छे से समझाया है। आइये जानते हैं कि क्‍या है यह घटनाक्रम।

क्‍या है मंगल की असामान्‍य चाल और इसके मायने मंगल का सिंह राशि में प्रवेश, फिर वक्री होकर कर्क राशि में जाना और पुनः मार्गी होकर सिंह राशि में लौटना एक असामान्य ज्योतिषीय घटनाक्रम है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण मंगल लगभग 8 महीने तक सिंह और कर्क राशियों के बीच सक्रिय रहेगा।