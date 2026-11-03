मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद घर क्यों नहीं ले जाते? जानिए क्या है इस अनोखी परंपरा के पीछे की मान्यता

धर्म डेस्क। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। आमतौर पर लोग मंदिर से भगवान का प्रसाद लेकर घर लौटते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को लेकर एक अलग मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहां चढ़ाया गया कुछ विशेष प्रसाद और पूजा सामग्री घर नहीं ले जानी चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या वजह है?

नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी है मान्यता मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो मानसिक परेशानियों या कथित प्रेतबाधा से मुक्ति की कामना करते हैं। मंदिर में बालाजी महाराज के साथ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है।