छठ पूजा 2026: 13 से 16 नवंबर तक चलेगा महापर्व, जानें नहाय-खाय, खरना और दोनों अर्घ्य का शुभ मुहूर्त

Chhath Puja 2026 Date and Time: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इस साल 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दौरान व्रती पहले दिन नहाय-खाय करते हैं, दूसरे दिन खरना का प्रसाद बनाते हैं, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं।

छठ पूजा का मुख्य दिन 15 नवंबर, रविवार को है। इस दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर, सोमवार को सुबह उषा अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा 2026 की चारों तिथियां, शुभ मुहूर्त और पूजा का पूरा कैलेंडर।

छठ पूजा 2026 की चारों तारीखें नहाय-खाय- 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

खरना- 14 नवंबर 2026, शनिवार

संध्या अर्घ्य- 15 नवंबर 2026, रविवार

उषा अर्घ्य और पारण- 16 नवंबर 2026, सोमवार नहाय-खाय: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती सुबह स्नान करके घर और रसोई की सफाई करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। आमतौर पर इस दिन चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। भोजन तैयार करने में साफ-सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूर्योदय: सुबह 6:42 बजे

सूर्यास्त: शाम 5:28 बजे खरना: 14 नवंबर 2026, शनिवार छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना में आमतौर पर गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाया जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।