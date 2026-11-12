13 नवंबर से बुध की सीधी चाल! इन 6 राशियों को नौकरी में मिलेगा बड़ा प्रमोशन

धर्म डेस्‍क। बुध की तुला राशि में सीधी चाल 13 नवंबर 2026 से शुरू होगी। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और बिजनेस का कारक माना जाता है। बुध की यह सीधी चाल 6 राशियों के लोगों के रुके हुए कामों में तेजी लाएगी और प्रमोशन और आर्थिक लाभ का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाएगी। आइए जानते हैं इन 6 राशियों के लिए यह समय कैसा रहेगा। वृष: चूंकि बुध की यह चाल छठे भाव में है, इसलिए नौकरी में कॉम्पिटिशन और तरक्की के मौके मिलेंगे। बचे हुए झगड़े सुलझेंगे और कर्ज से मुक्ति के मौके मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट्स में अपनी काबिलियत साबित करने का यह बहुत अच्छा समय है।

उपाय: आर्थिक मामलों और काम की जिम्मेदारियों को संभालते समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। कर्क: चौथे घर में बुध के गोचर से पारिवारिक सुख और धन में बढ़ोतरी होगी। नया घर या गाड़ी खरीदने का प्लान आगे बढ़ेगा। घर के बड़ों का सपोर्ट मिलेगा और पारिवारिक गलतफहमियां दूर होने से मन खुश रहेगा। उपाय: प्रॉपर्टी और घरेलू मामलों को संभालते समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। सिंह: तीसरे घर में बुध की स्थिति आपके कॉन्फिडेंस और हिम्मत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करेगी। बिज़नेस करने वालों को नेटवर्किंग से बहुत फ़ायदा होगा। भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और छोटी यात्राओं से खास फ़ायदा होगा। उपाय: नए प्रोजेक्ट और बिज़नेस प्लान शुरू करते समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। कन्या: आपकी अपनी राशि का स्वामी बुध दूसरे घर में होने से धन जमा होगा और फाइनेंशियल कंडीशन मज़बूत होगी। काम की जगह पर सैलरी बढ़ाने की बातचीत सफल होगी। बिज़नेस करने वालों के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट करने से बड़े फाइनेंशियल फ़ायदे हो सकते हैं।