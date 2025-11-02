अगर आपके शरीर के इन अंगों पर है तिल, तो आप हो सकते हैं भाग्यशाली; जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

धर्म डेस्क: लोगों के शरीर पर अलग-अलग स्थानों पर तिल होते हैं। जिसे लेकर हमेशा लोगों के मन में जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि शरीर के ये तिल इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन तिलों से इंसान के वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत सारी बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि जिन लोगों के पैरों के तलवें में तिल होता है, वे लोग बहुत यात्राएं करते हैं।

दरअसल, ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा के रूप में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है। इसमें व्यक्ति के शरीर में अंगों की बनावट, अंगों पर तिल, चेहरे के भावों आदि के आधार पर इंसान के भविष्य और व्यक्तित्व आदि का अंदाजा लगाया जाता है। शरीर के बहुत सारे अंगों के तिलों में कुछ तिल ऐसे होते हैं, जिन्हें भाग्यशाली माना जाता है। इन तिलों को शुभ तिल माना जाता है। इन अंगों पर तिल का होना महत्वपूर्ण माना जाता है।

सीने पर तिल का होना सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा माना गया है कि जिन लोगों के सिने पर तिल होता है, वे भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती। इन पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही ये लोग हर सेक्टर में सफलता हासिल कर सकते हैं। गाल पर तिल पर सिने पर तिल की तरह गाल पर तिल का होना भी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अच्छी किस्मत वाले होते हैं। इन्हें जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अपने पार्टनर के प्रति इमानदार रहते हैं। वहीं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिनके उटले गाल पर तिल होता है, वे स्वभाव से अधिक खर्चीले होते हैं।