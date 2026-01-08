मेरी खबरें
    Mauni Amavasya 2026: 18 जनवरी को चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, महादेव होंगे मेहरबान
    इन 3 राशियों पर होगी शिव की विशेष कृपा।

    1. मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी।
    2. इन 3 राशियों पर होगी शिव की विशेष कृपा।
    3. पढ़ें मौनी अमावस्या का महत्व और परंपरा।

    धर्म डेस्क। सनातन धर्म में माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इस वर्ष यह पर्व 18 जनवरी, रविवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार की मौनी अमावस्या कुछ विशेष राशियों के लिए वरदान साबित होने वाली है।

    ज्योतिषविदों का मानना है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि कर्क, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में सफलता और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।


    इन 3 राशियों पर होगी शिव की विशेष कृपा

    1. कर्क राशि (Cancer)

    कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। महादेव की कृपा से आपके रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।

    लाभ - बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग हैं और निवेश के लिए यह समय उत्तम रहेगा।

    उपाय - मानसिक शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें।

    2. मकर राशि (Capricorn)

    मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य स्वयं शिव हैं। मौनी अमावस्या पर आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।

    लाभ - लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।

    उपाय - शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन काले तिल का दान करना शुभ रहेगा।

    3. कुंभ राशि (Aquarius)

    कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं।

    लाभ - जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, तो बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अपनों का साथ आपकी शक्ति बनेगा।

    उपाय - उत्तम लाभ के लिए पूजा के समय गंगाजल में अपराजिता का फूल मिलाकर महादेव का अभिषेक करें।

    मौनी अमावस्या का महत्व और परंपरा

    मौनी अमावस्या के दिन 'मौन' रहकर साधना करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, धन व वस्त्रों का दान करते हैं।

    18 जनवरी को रविवार होने के कारण सूर्य उपासना का भी विशेष संयोग बन रहा है, जो आत्मविश्वास और आरोग्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है।

