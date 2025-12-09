कोयले को भी हीरा बना देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, धर्म-कर्म में भी करती हैं विश्वास

धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनका झुकाव धर्म-कर्म, आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी की ओर अधिक होता है। इन मूलांक की लड़कियां बेहद खास मानी जाती हैं क्योंकि इनमें अनुशासन, मेहनत और दृढ़ निश्चय का अनोखा मेल देखने को मिलता है।

आइए जानें कौन-सा मूलांक इतना पावरफुल होता है और क्यों इसकी लड़कियां जीवन में खूब सफलता पाती हैं। मूलांक 7 माना जाता है बेहद शक्तिशाली अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को सबसे रहस्यमयी और पावरफुल मूलांकों में गिना जाता है। इसका स्वामी ग्रह केतु है, जो अध्यात्म, अंतर्ज्ञान और असाधारण बुद्धिमत्ता का कारक माना गया है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनता है।

एकता कपूर भी हैं मूलांक 7 वाली टेलीविज़न इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर का भी मूलांक 7 है। उनकी मेहनत, क्रिएटिविटी और असाधारण दृष्टि ने उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम दिलाया, जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यही कारण है कि मूलांक 7 को सफल लोगों का मूलांक कहा जाता है। मिलती है धन-दौलत और शोहरत मूलांक 7 वाली लड़कियां बेहद बुद्धिमान, फोकस्ड और मेहनती होती हैं। इनकी एकाग्रता शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये जिस भी क्षेत्र में जाती हैं, वहां सफलता पाती ही पाती हैं। जीवन में इन्हें धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा का अभाव नहीं रहता।