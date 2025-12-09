कोयले को भी हीरा बना देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, धर्म-कर्म में भी करती हैं विश्वास

धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनका झुकाव धर्म-कर्म, आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी की ओर अधिक होता है। इन मूलांक की लड़कियां बेहद खास मानी जाती हैं क्योंकि इनमें अनुशासन, मेहनत और दृढ़ निश्चय का अनोखा मेल देखने को मिलता है।
आइए जानें कौन-सा मूलांक इतना पावरफुल होता है और क्यों इसकी लड़कियां जीवन में खूब सफलता पाती हैं।
अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को सबसे रहस्यमयी और पावरफुल मूलांकों में गिना जाता है। इसका स्वामी ग्रह केतु है, जो अध्यात्म, अंतर्ज्ञान और असाधारण बुद्धिमत्ता का कारक माना गया है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनता है।
टेलीविज़न इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर का भी मूलांक 7 है। उनकी मेहनत, क्रिएटिविटी और असाधारण दृष्टि ने उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम दिलाया, जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यही कारण है कि मूलांक 7 को सफल लोगों का मूलांक कहा जाता है।
मूलांक 7 वाली लड़कियां बेहद बुद्धिमान, फोकस्ड और मेहनती होती हैं। इनकी एकाग्रता शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये जिस भी क्षेत्र में जाती हैं, वहां सफलता पाती ही पाती हैं। जीवन में इन्हें धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा का अभाव नहीं रहता।
मूलांक 7 वाली लड़कियों की एक खासियत होती है, ये कभी हार नहीं मानतीं। कोई भी काम शुरू करने के बाद ये तब तक मेहनत करती हैं, जब तक उसे बेहतरीन रूप न दे दें। केतु के प्रभाव से इनकी मेहनत अक्सर असाधारण परिणाम देती है और यही वजह है कि कहा जाता है। ये कोयले को भी अपनी मेहनत से हीरा बना देती हैं।
मूलांक 7 वाले लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका मन आध्यात्मिक कार्यों में जल्दी लगता है और ये नियमित रूप से पूजा-पाठ या ध्यान करना पसंद करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, मेडिटेशन और रुद्राक्ष आदि में इनका गहरा विश्वास रहता है।
केतु के प्रभाव के कारण मूलांक 7 के लोगों की पर्सनैलिटी रहस्यमयी होती है। ये अपने मन की बातें बहुत कम लोगों से ही साझा करते हैं। इनके विचार गहरे होते हैं और इन्हें समझ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है।
