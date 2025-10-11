मेरी खबरें
    Narak Chaturdashi 2025: क्यों करते हैं यमराज की पूजा? जानिए गेहूं के आटे के दीपक का रहस्य

    Narak Chaturdashi, जिसे छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहा जाता है, यमराज की पूजा और अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए मनाई जाती है। इस दिन गेहूं के आटे से दीपक बनाकर दक्षिण दिशा में जलाना शुभ माना गया है। यह परंपरा घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 02:00:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 02:00:46 AM (IST)
    Narak Chaturdashi 2025: क्यों करते हैं यमराज की पूजा? जानिए गेहूं के आटे के दीपक का रहस्य
    Narak Chaturdashi 2025: क्यों करते हैं यमराज की पूजा?

    HighLights

    1. नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा का विशेष महत्व।
    2. अकाल मृत्यु से मुक्ति और जीवन में संतुलन का प्रतीक।
    3. गेहूं के आटे से दीपक बनाकर दक्षिण दिशा में जलाने की परंपरा।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Narak Chaturdashi अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक मानी जाती है। यह दिन हमें जीवन और मृत्यु के संतुलन की याद दिलाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार, इस दिन यमराज की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में दीर्घायु तथा समृद्धि आती है।

    यमराज की पूजा क्यों की जाती है?

    यमराज को मृत्यु और जीवन के संतुलन का स्वामी माना जाता है। नरक चतुर्दशी पर उनकी पूजा से न केवल मृत्यु का भय कम होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी बना रहता है। यह पूजा आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।


    गेहूं के आटे से दीपक बनाने की विधि

    1. शाम के समय गेहूं के आटे से एक छोटा दीपक बनाएं।

    2. उसमें चार छोटी-बड़ी बत्तियां रखें।

    3. दीपक में सरसों का तेल डालें और उसके चारों ओर गंगाजल छिड़कें।

    4. दीपक के नीचे थोड़ा अनाज रखें और उसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर जलाएं।

    इस विधि के लाभ

    इस परंपरा से घर में अकाल मृत्यु की बाधा टलती है, और सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और धन-समृद्धि का वास होता है। यह दीपक मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है और पूरे परिवार के लिए खुशहाली लेकर आता है।

