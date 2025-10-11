Narak Chaturdashi 2025: क्यों करते हैं यमराज की पूजा? जानिए गेहूं के आटे के दीपक का रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Narak Chaturdashi अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक मानी जाती है। यह दिन हमें जीवन और मृत्यु के संतुलन की याद दिलाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार, इस दिन यमराज की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में दीर्घायु तथा समृद्धि आती है।

यमराज की पूजा क्यों की जाती है? यमराज को मृत्यु और जीवन के संतुलन का स्वामी माना जाता है। नरक चतुर्दशी पर उनकी पूजा से न केवल मृत्यु का भय कम होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख भी बना रहता है। यह पूजा आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।