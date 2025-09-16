मेरी खबरें
    Navratri 2025: नवरात्र के पहले दिन करें इस चालीसा का पाठ, मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद

    Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र का पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 2025 में इसकी शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से हो रही है। इस दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन बेहद पावन माना जाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से स्नान, ध्यान और पूजा करते हैं।

    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 01:03:28 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 01:04:52 PM (IST)
    1. शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू
    2. पहले दिन करें मां शैलपुत्री की पूजा
    3. नवरात्र में दुर्गा चालीसा पाठ का महत्व

    धर्म डेस्क: शारदीय नवरात्र 2025 (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत 22 सितंबर, सोमवार से हो रही है। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक माना जाता है और इसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। पहला दिन मां शैलपुत्री (Shailputri) को समर्पित है।

    नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की अराधना

    हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, नवरात्र के पहले दिन स्नान और ध्यान करके देवी दुर्गा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद विधिवत पूजा करते हुए दीपक जलाना, फूल और माला चढ़ाना, मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ (Durga Chalisa Path) करने और अंत में आरती करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

    धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन इस प्रकार पूजा करने से देवी की कृपा बनी रहती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। शारदीय नवरात्र का यह पर्व भक्तों के लिए सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला माना जाता है।

    ॥दुर्गा चालीसा॥ (Durga Chalisa)

    ॥ चौपाई ॥

    नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुःख हरनी॥

    निराकार है ज्योति तुम्हारी। तिहूँ लोक फैली उजियारी॥

    शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भृकुटि विकराला॥

    रूप मातु को अधिक सुहावे। दरश करत जन अति सुख पावे॥

    तुम संसार शक्ति लय कीना। पालन हेतु अन्न धन दीना॥

    अन्नपूर्णा हुई जग पाला। तुम ही आदि सुन्दरी बाला॥

    प्रलयकाल सब नाशन हारी। तुम गौरी शिवशंकर प्यारी॥

    शिव योगी तुम्हरे गुण गावें। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें॥

    रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि-मुनिन उबारा॥

    धरा रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भईं फाड़कर खम्बा॥

    रक्षा कर प्रह्लाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥

    लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं। श्री नारायण अंग समाहीं॥

    क्षीरसिन्धु में करत विलासा। दयासिन्धु दीजै मन आसा॥

    हिंगलाज में तुम्हीं भवानी। महिमा अमित न जात बखानी॥

    मातंगी अरु धूमावति माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता॥

    श्री भैरव तारा जग तारिणी। छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी॥

    केहरि वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी॥

    कर में खप्पर-खड्ग विराजै। जाको देख काल डर भाजे॥

    सोहै अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु हिय शूला॥

    नगर कोटि में तुम्हीं विराजत। तिहुंलोक में डंका बाजत॥

    शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे। रक्तबीज शंखन संहारे॥

    महिषासुर नृप अति अभिमानी। जेहि अघ भार मही अकुलानी॥

    रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा॥

    परी गाढ़ सन्तन पर जब-जब। भई सहाय मातु तुम तब तब॥

    अमरपुरी अरु बासव लोका। तब महिमा सब रहें अशोका॥

    ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजें नर-नारी॥

    प्रेम भक्ति से जो यश गावै। दुःख दारिद्र निकट नहिं आवें॥

    ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म-मरण ताकौ छुटि जाई॥

    जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी॥

    शंकर आचारज तप कीनो। काम अरु क्रोध जीति सब लीनो॥

    निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहु काल नहिं सुमिरो तुमको॥

    शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछितायो॥

    शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय जय जय जगदम्ब भवानी॥

    भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा॥

    मोको मातु कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो॥

    आशा तृष्णा निपट सतावे। मोह मदादिक सब विनशावै॥

    शत्रु नाश कीजै महारानी। सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी॥

    करो कृपा हे मातु दयाला। ऋद्धि-सिद्धि दे करहु निहाला॥

    जब लगि जियउं दया फल पाऊं। तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं॥

    दुर्गा चालीसा जो नित गावै। सब सुख भोग परमपद पावै॥

    देवीदास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी॥

