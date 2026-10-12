Navratri 2026 Colors: नवरात्रि के किस दिन कौन सा रंग पहनें? नौ देवियों के पसंदीदा रंगों की लिस्ट देखें
नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों को समर्पित हैं। मान्यता के अनुसार, हर दिन के लिए एक खास रंग तय किया गया है। इन 9 दिनों में इन 9 रंगों क...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 07:49:13 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 08:09:32 PM (IST)
नवरात्रि की कलर थीम।
HighLights
- नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों को समर्पित हैं।
- मान्यता के अनुसार, हर दिन के लिए एक खास रंग तय किया गया है।
- इन 9 दिनों में इन 9 रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।
धर्म डेस्क। शरद नवरात्रि का पावन त्योहार 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा और शक्ति की पूजा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। वे सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की भी प्रार्थना करते हैं। इस दौरान मंदिरों से लेकर घरों तक माहौल भक्तिमय रहता है। हर जगह पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों को समर्पित हैं। मान्यता के अनुसार, हर दिन के लिए एक खास रंग तय किया गया है। इन 9 दिनों में इन 9 रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस नवरात्रि में इस रंग के कपड़े चुनना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं 9 देवियों के नाम और नवरात्रि के 9 दिनों के शुभ रंगों की लिस्ट।
नवरात्रि का हर दिन एक अलग रंग से जुड़ा होता है। कई भक्त इन रंगों के कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि 2026 के 9 दिनों में पहनने के लिए शुभ माने जाने वाले रंगों की लिस्ट देखें।
- पहला दिन 11 अक्टूबर नारंगी रंग नवरात्रि के पहले दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। जो ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है।
- दूसरे दिन 12 अक्टूबर को आप सफेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं। जो शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है।
- तीसरे दिन, 13 अक्टूबर को लाल कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग साहस, शक्ति और उत्साह को दर्शाता है।
- चौथा दिन, 14 अक्टूबर, रॉयल ब्लू: चौथे दिन गहरा या रॉयल ब्लू पहनें। यह रंग स्थिरता का प्रतीक है।
- पांचवां दिन, 15 अक्टूबर, पीला: पांचवें दिन पीले कपड़े पहनें। पीला रंग खुशी, उत्साह और बुद्धिमत्ता से जुड़ा है।
- छठा दिन, 16 अक्टूबर, हरा: छठे दिन हरा पहनें। यह रंग प्रकृति, हरियाली और नई शुरुआत का प्रतीक है।
- सातवां दिन, 17 अक्टूबर, ग्रे: सातवें दिन ग्रे पहनें। यह रंग संतुलन का प्रतीक है।
- आठवां दिन, 18 अक्टूबर, बैंगनी: महाअष्टमी पर बैंगनी पहनें। यह महत्वाकांक्षा से जुड़ा है।
- नौवां दिन, 19 अक्टूबर, मोर पंख: महा नवमी पर मोर पंख पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग दया का प्रतीक है।
Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में किस देवी को क्या अर्पित करें? देखें पूरी लिस्ट