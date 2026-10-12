Navratri 2026 Colors: नवरात्रि के किस दिन कौन सा रंग पहनें? नौ देवियों के पसंदीदा रंगों की लिस्ट देखें

धर्म डेस्‍क। शरद नवरात्रि का पावन त्योहार 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा और शक्ति की पूजा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। वे सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की भी प्रार्थना करते हैं। इस दौरान मंदिरों से लेकर घरों तक माहौल भक्तिमय रहता है। हर जगह पूजा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग रूपों को समर्पित हैं। मान्यता के अनुसार, हर दिन के लिए एक खास रंग तय किया गया है। इन 9 दिनों में इन 9 रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस नवरात्रि में इस रंग के कपड़े चुनना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं 9 देवियों के नाम और नवरात्रि के 9 दिनों के शुभ रंगों की लिस्ट।