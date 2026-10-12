धर्म डेस्‍क। हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार, नवरात्रि (शारदीय नवरात्रि 2026) का त्योहार आदिशक्ति दुर्गादेवी की पूजा का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी को खास प्रसाद, फूल और पूजा सामग्री चढ़ाने की परंपरा कई जगहों पर प्रचलित है। इस दौरान भक्ति के साथ की जाने वाली पूजा, नाम-स्मरण और प्रार्थना को खास महत्व दिया जाता है।

नवरात्रि के हर दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए? आइए जानते हैं कि उन्हें कौन सा प्रसाद दिखाना चाहिए और कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी।

1. पहला दिन – देवी शैलपुत्री

सिंबल: स्थिरता और शक्ति

नवरात्रि के पहले दिन, देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण, देवी का नाम शैलपुत्री है।

प्रसाद: शुद्ध गाय का घी, घी में बनी मीठी चीज़ें।

फूल: लाल या सफ़ेद फूल।

पूजा के लिए: कुमकुम, अक्षत, फूल और दीपक।

धार्मिक मान्यता: देवी से जीवन में सेहत और स्थिरता के लिए प्रार्थना की जाती है।

2. दूसरा दिन – देवी ब्रह्मचारिणी

सिंबल: तपस्या, संयम और भक्ति

इस दिन, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस रूप को ध्यान, पक्के इरादे और खुद पर काबू का सिंबल माना जाता है।

प्रसाद: चीनी, सेंधा चीनी और फल।

फूल: सफ़ेद फूल या चमेली।

पूजा के लिए: फूल, अक्षत, दीपक और धूप।

धार्मिक मान्यता: मन की शांति, संयम और लक्ष्य पाने के लिए देवी का आशीर्वाद मांगा जाता है।

3. तीसरा दिन – देवी चंद्रघंटा

सिंबल: बहादुरी और निडरता

देवी के माथे पर घंटी के आकार का आधा चांद होने की वजह से उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप हिम्मत और मुश्किलों का सामना करने की ताकत का प्रतीक है।

नैवेद्य: दूध, खीर या दूध से बनी मीठी चीज़ें।

फूल: लाल फूल या कमल अगर हो तो।

पूजा के लिए: कुमकुम, अक्षत, धूप और दीया।

धार्मिक मान्यता: यह प्रार्थना की जाती है कि डर दूर हो और हिम्मत और पॉजिटिविटी मिले।

4. चौथा दिन – देवी कुष्मांडा

सिंबल: क्रिएटिविटी और चमक

देवी कुष्मांडा को दुनिया बनाने की मूल शक्ति का रूप माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा भक्ति के साथ की जाती है।

नैवेद्य: मालपुआ, कद्दू से बनी डिश या कोई मीठी चीज़।

फूल: लाल या पीले फूल।

पूजा के लिए: फूल, कुमकुम, अक्षत और दीया।

धार्मिक मान्यता: एनर्जी, उत्साह और बुद्धि की चमक पाने के लिए प्रार्थना की जाती है।

5. पांचवां दिन – देवी स्कंदमाता

प्रतीक: मातृत्व और स्नेह

भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की मां होने के नाते, देवी को स्कंदमाता कहा जाता है। इस रूप में, मां का प्यार, करुणा और सुरक्षा देखी जाती है।

भोग: केला, केले से बनी मीठी चीज़ें।

फूल: पीले फूल या कमल।

पूजा के लिए: फूल, अक्षत, दीया और धूप।

धार्मिक मान्यता: देवी से परिवार की भलाई, बच्चों की खुशी और घर में प्यार बना रहे, इसके लिए प्रार्थना की जाती है।

6. छठा दिन – देवी कात्यायनी

प्रतीक: ताकत और हिम्मत

देवी कात्यायनी देवी दुर्गा का शक्तिशाली रूप हैं। इस देवी की पूजा अन्याय को खत्म करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली के रूप में की जाती है।

प्रसाद: शहद, मिठाई या फल।

फूल: लाल फूल।

पूजा के लिए: कुमकुम, अक्षत, फूल और दीपक।

धार्मिक मान्यता: मुश्किलों को दूर करने और इच्छाएं पूरी करने के लिए देवी का आशीर्वाद मांगा जाता है।

7. सातवां दिन – देवी कालरात्रि

प्रतीक: मुसीबतों का नाश और सुरक्षा

कालरात्रि देवी दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली रूप है। इस रूप को डर, अंधेरे और बुरी ताकतों पर जीत का प्रतीक माना जाता है।

प्रसाद: गुड़, गुड़ से बनी मिठाई।

फूल: लाल या खुशबूदार फूल।

पूजा के लिए: फूल, कुमकुम, अक्षत और दीपक।

धार्मिक मान्यता: डर दूर करने और मुसीबतों का सामना करने की ताकत पाने के लिए प्रार्थना की जाती है।

8. आठवां दिन – देवी महागौरी

प्रतीक: पवित्रता और शांति

महागौरी देवी का शांत, पवित्र और सौम्य रूप है। कई जगहों पर अष्टमी पर कन्या पूजन करने का भी रिवाज है।

प्रसाद: नारियल, नारियल से बनी चीज़ें या खीर।

फूल: सफ़ेद फूल, चमेली या मोगरा।

पूजा के लिए: सफ़ेद फूल, अक्षत और एक दीया।

धार्मिक मान्यता: देवी की पूजा मन की शांति, सुख-समृद्धि और परिवार में शांति के लिए की जाती है।

9. नौवां दिन – देवी सिद्धिदात्री

प्रतीक: सिद्धि, ज्ञान और पूर्णता

नवरात्रि के नौवें दिन, देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, देवी को सिद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता देने वाला रूप माना जाता है।

प्रसाद: पारंपरिक खाना जैसे तिल, खीर या हलवा-पूरी।

फूल: कमल या कोई भी खुशबूदार फूल जो उपलब्ध हों।

पूजा के लिए: फूल, अक्षत, कुमकुम और एक दीया।

धार्मिक मान्यता: ज्ञान, आध्यात्मिक तरक्की और काम में सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है।

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