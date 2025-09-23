Shardiya Navratri 2025: 2 बार नहीं साल में 4 बार आती है नवरात्रि, जानिए सबका धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क। पूरे देशभर में शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) मनाए जा रहे हैं। नौ दिनों का यह पर्व मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की उपासना को समर्पित होता है। भक्तगण पूरे श्रद्धाभाव और भक्ति से माता रानी की आराधना करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साधक को शक्ति, साहस व सफलता प्राप्त होती है।

नवरात्र क्यों कहलाता है "रात्रि का पर्व"? ‘नव’ शब्द नई या विशेष का प्रतीक है, जबकि ‘रात्रि’ को सिद्धि और साधना का समय माना गया है। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने रात्रि के समय को दिन से अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि रात्रि की नीरवता में साधना, ध्यान और उपासना का फल अधिक मिलता है। यही कारण है कि भारत के कई बड़े पर्व जैसे महाशिवरात्रि, दीपावली की रात्रि पूजन, होलिका दहन और नवरात्र रात्रि में मनाए जाते हैं।