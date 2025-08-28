Astro Tips: नीम के इन चमत्कारी पत्तों के उपाय से चमक जाएगी किस्मत, दूर होगी पैसों की तंगी

धर्म डेस्क। आयुर्वेद में नीम को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसका बहुत महत्व है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी नीम के पेड़ और पत्तों को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि नीम से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है। आपके ग्रहदोष भी शांत होते हैं।

सुबह ताजे नीम के पत्ते तोड़कर मां काली के मंदिर या घर में माता की प्रतिमा पर अर्पित करने से पैसों की तंगी दूर होती है और घर-परिवार में सुख-शांति आती है। लगातार 11 दिन तक यह उपाय करने से आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में सुधार होता है।

शनि दोष से राहत दिलाएंगे नीम के उपाय

नीम की पत्तियों का पानी उबालकर उससे घर में पोछा लगाने और छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नीम की लकड़ी की माला धारण करने या उससे हवन करने पर शनि दोष शांत होता है। मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है।

राहु-केतु दोष शांत करने का उपाय

नीम की पत्तियों को उबालकर स्नान जल में मिलाने से राहु-केतु दोष से राहत मिलती है। प्रतिदिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करने से राहु दोष दूर होता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।

ध्यान रखने योग्य बातें

नीम के पत्ते हमेशा ताजे तोड़ें और उपाय श्रद्धा व सच्ची भावना से करें। इसे दिखावे या परखने की भावना से न करें, क्योंकि फिर इसका असर कम हो सकता है।

