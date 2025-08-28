मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Astro Tips: नीम के इन चमत्कारी पत्तों के उपाय से चमक जाएगी किस्मत, दूर होगी पैसों की तंगी

    नीम न केवल औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि ज्योतिष में भी इसका विशेष महत्व है। नीम के पत्तों और लकड़ी से किए गए उपाय शनि, राहु-केतु दोष को शांत करते हैं, मां काली को प्रसन्न करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सुख-शांति और समृद्धि लाते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 08:28:31 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 09:20:51 AM (IST)
    Astro Tips: नीम के इन चमत्कारी पत्तों के उपाय से चमक जाएगी किस्मत, दूर होगी पैसों की तंगी
    नीम के पत्तों के चमत्कारिक उपाय। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नीम पत्ते अर्पित करने से मां काली की कृपा मिले।
    2. नीम जल से पोछा करने पर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती।
    3. नीम लकड़ी की माला शनि दोष से राहत देती।

    धर्म डेस्क। आयुर्वेद में नीम को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसका बहुत महत्व है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी नीम के पेड़ और पत्तों को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि नीम से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है। आपके ग्रहदोष भी शांत होते हैं।

    आइए इस लेख में आपको नीम के कुछ अचूक उपाय बताते हैं...

    मां काली को प्रसन्न करने का उपाय

    सुबह ताजे नीम के पत्ते तोड़कर मां काली के मंदिर या घर में माता की प्रतिमा पर अर्पित करने से पैसों की तंगी दूर होती है और घर-परिवार में सुख-शांति आती है। लगातार 11 दिन तक यह उपाय करने से आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में सुधार होता है।

    शनि दोष से राहत दिलाएंगे नीम के उपाय

    नीम की पत्तियों का पानी उबालकर उससे घर में पोछा लगाने और छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नीम की लकड़ी की माला धारण करने या उससे हवन करने पर शनि दोष शांत होता है। मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है।

    राहु-केतु दोष शांत करने का उपाय

    नीम की पत्तियों को उबालकर स्नान जल में मिलाने से राहु-केतु दोष से राहत मिलती है। प्रतिदिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करने से राहु दोष दूर होता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।

    ध्यान रखने योग्य बातें

    नीम के पत्ते हमेशा ताजे तोड़ें और उपाय श्रद्धा व सच्ची भावना से करें। इसे दिखावे या परखने की भावना से न करें, क्योंकि फिर इसका असर कम हो सकता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.