New Year 2026: नए साल में इन राशियों के होंगे बल्ले-बल्ले, ग्रहों के बड़े परिवर्तन से खुलेगी किस्मत

धर्म डेस्क। नया साल कई राशियों के लोगों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। कुछ राशि के जातकों को करियर में नई दिशा मिलेगी, कुछ का व्यापार तेजी पकड़ेगा और कई लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर 2026 का वर्ष कई जातकों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, नए साल से पहले ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव कई राशियों पर सकारात्मक रहेगा। वहीं जनवरी 2026 में कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे, जिसके चलते भी कई जातकों को लाभ मिलने की संभावना है। आइए, देखते हैं जनवरी में होने वाले ग्रह गोचर और उनके प्रभाव-

बृहस्पति गोचर देवगुरु बृहस्पति 05 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 01 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद 02 जून को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह बदलाव कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क से सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल गोचर 2026 ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में पहुंचेंगे। मकर में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। साथ ही अन्य कई राशियों के लिए भी यह गोचर शुभ प्रभाव ला सकता है।