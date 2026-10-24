November 2026 Planetary Transits: नवंबर में बृहस्पति, मंगल, शुक्र और सूर्य का गोचर, इन राशियों के सुनहरे समय की शुरुआत

धर्म डेस्‍क। नवंबर का महीना कई राशियों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। नवंबर में बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेगा और बृहस्पति के साथ मंगल भी सिंह राशि में रहेगा। वहीं, बुध तुला राशि में रहेगा। साथ ही, शुक्र कन्या राशि में गोचर करेगा।

नवंबर महीने की शुरुआत बृहस्पति के गोचर से हो रही है। इस महीने बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेगा और शुक्र व्रकी होकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे शुक्र और बुध के बीच राशि परिवर्तन योग बनेगा। साथ ही, दूसरी ओर बुध तुला राशि में रहेगा। साथ ही, शुक्र कन्या राशि में गोचर करेगा।

ग्रहों के इस शुभ मेल से कई राशियों को अपने करियर में सफलता और तरक्की मिलने की संभावना है। आइए देखते हैं नवंबर में ग्रहों के गोचर से किन राशियों को फायदा होगा। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का राशिफल मेष राशि नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद रहेगा। क्योंकि, नवंबर के महीने में मंगल और बृहस्पति का मेल आपकी राशि के पांचवें घर में होगा। ऐसे में मेष राशि वालों में हिम्मत और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आप अपनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस से सभी काम आसानी से पूरे कर लेंगे। आपको अपने करियर में सफलता और तरक्की मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें इस दौरान कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है।

वृषभ राशि फाइनेंशियली यह समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। इस दौरान आपको नए मौके नहीं मिलेंगे। साथ ही, आर्ट के फील्ड में काम करने वाले लोगों को भी बहुत कम मौके मिलेंगे। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत अचानक खराब हो सकती है। बिजनेस में तरक्की की संभावना है। करियर में फायदा होगा। ट्रैवल होगा, जिससे आपको फायदा भी होगा। मिथुन राशि फाइनेंस के मामले में महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान रुका हुआ या किसी से आने वाला पैसा मिलेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहेगी। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर कुछ बीमारियाँ हैं, तो वे ठीक हो जाएँगी। आपको आँखों की दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए। बिज़नेस में चुनौतियाँ आएंगी। पार्टनर से बहस होने की संभावना है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलती दिख रही है। ट्रैवलिंग के लिए समय ठीक नहीं है। कर्क राशि यह महीना आपके लिए कुछ चुनौतियाँ लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आपको वर्कप्लेस पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। पैसे की दिक्कतें आएंगी। झगड़े का समय आ सकता है। बिज़नेस में भी आपको अलर्ट रहना होगा। कोई भी फ़ैसला लेते समय आपको सावधान रहना होगा। हेल्थ के मामले में आपको अच्छी ख़बर मिलेगी। हेल्थ में सुधार होगा। ट्रैवलिंग के लिए समय ठीक नहीं है। सिंह राशि नवंबर का महीना खास तौर पर फ़ायदेमंद रहेगा। आपको अपने करियर में अच्छी रफ़्तार मिल सकती है। आपको कई बड़े मौके भी मिलेंगे। क्योंकि, नवंबर के महीने में मंगल और बृहस्पति का मेल आपकी राशि में होगा। आपको सुख-समृद्धि मिलेगी। हालाँकि, आपको कुछ रिस्क से बचने की ज़रूरत है क्योंकि, इस दौरान मंगल और केतु का मेल भी बन रहा है। इस दौरान गाड़ी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें।

कन्‍या राशि रिश्तों में मिठास आएगी, नवंबर में शुक्र कन्या राशि में रहेगा। ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सुखद रहेगा। ऐसे में कन्या राशि वालों को अच्छे फाइनेंशियल फायदे हो सकते हैं। साथ ही, इस महीने आपको अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो, परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। लंबे समय से रिश्ते में चली आ रही सभी गलतफहमियां भी अब दूर हो जाएंगी। तुला राशि नवंबर के महीने में बुध आपकी राशि में रहेगा। बुध के प्रभाव से आपको बिजनेस में अच्छा फायदा मिल सकता है। बुध के प्रभाव से आप अपना काम नए सिरे से शुरू करेंगे। नवंबर का महीना आपके लिए कई तरह से फायदेमंद रहने वाला है। आपको अपनी नौकरी में फायदा मिलने की संभावना है। आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इस दौरान आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि इस महीने खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही, आपके लिए ट्रैवल के मौके भी बनेंगे। अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि नवंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद और शुभ साबित हो सकता है। इस महीने आपकी राशि में बृहस्पति की मौजूदगी आपके वर्कप्लेस में रहेगी और आपको अपने करियर में फायदे और बोनस मिलेंगे। आप अपने करियर में आसानी से सफलता हासिल करेंगे। साथ ही, जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं आसानी से पूरी हो सकती हैं। इस समय, बस यह ध्यान रखें कि आप अपनी कोशिशों को कम न होने दें। मेहनत करते रहने की कोशिश करें।