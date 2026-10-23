इन 3 राशियों के लिए लाभ और उन्नति के योग ला रही है शरद पूर्णिमा
इस दिन कई अत्यंत दुर्लभ व शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग: 25 अक्टूबर को शाम सात बजकर 22 मिनिट से लेकर अगले दिन (26 अक्टूबर) सुबह छह बजकर29 मिनिट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा (जो अश्विनी और रेवती नक्षत्र के संयोग से बन रहा है।
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 06:04:07 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 06:14:57 PM (IST)
शरद पूर्णिमा।
HighLights
- 25 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा है।
- इस बार विशेष संयोग बन रहे हैं।
- तीन राशियों को लाभ होने के योग।
धर्म डेस्क। इस बार 25 अक्टूबर, रविवार के दिन शरद पूर्णिमा आ रही है। इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग में शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसेगा। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया इस दिन कई अत्यंत दुर्लभ व शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग: 25 अक्टूबर को शाम सात बजकर 22 मिनिट से लेकर अगले दिन (26 अक्टूबर) सुबह छह बजकर29 मिनिट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा (जो अश्विनी और रेवती नक्षत्र के संयोग से बन रहा है।
तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को विशेष आर्थिक लाभ और उन्नति के योग मिलेंगे। इस दिन हर्षन और वज्र योग का भी संयोग रहेगा।
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चंद्रोदय के बाद श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा कर सकेंगे। इसके लिए पूजा स्थल की सफाई कर दीया जलाएं और चंद्रमा को जल अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करें। स्थानीय समय में भौगोलिक स्थिति के अनुसार अंतर हो सकता है।
खरीदारी और नए कार्यों के लिए शुभ दिन
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा पर पूजा-पाठ, दान, निवेश, संपत्ति की खरीदारी और नए कार्यों का शुभारंभ किया जा सकता है। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी संभालने तथा महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। श्रद्धालु अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का चयन कर सकते हैं।
अचलेश्वर मंदिर पर तीन हजार किलो दूध की खीर प्रसादी वितरित होगी
- श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में 26 अक्टूबर, सोमवार को शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
- शाम छह बजे से शुरू होने वाले महोत्सव में करीब 15 हजार श्रद्धालुओं को खीर की प्रसादी वितरित करने की तैयारी है।
- इसके लिए लगभग 3000 किलो दूध, 300 किलो चावल और 500 किलो शक्कर के साथ चिरौंजी, इलायची, बादाम, काजू और मखाने का उपयोग किया जाएगा।
- महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंदिर न्यास के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई।
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निश्शुल्क मिलेगी प्रसादी, घर ले जाने के लिए 20 रुपये का कूपन
- मंदिर में आने वाले श्रद्धालु परिसर में लगाए जाने वाले काउंटर से निशुल्क खीर प्रसादी ग्रहण कर सकेंगे।
- जो भक्त प्रसादी घर ले जाना चाहेंगे, उन्हें मिट्टी के गिलास में पैक खीर 20 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- मिट्टी के गिलास में 300 ग्राम के लगभग प्रसादी होगी आयोजन में श्रद्धालुओं के सहयोग से भी प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी।
- सुरक्षा और व्यवस्था के लिए समितियां बनाईं गईं हैं।