धर्म डेस्‍क। इस बार 25 अक्‍टूबर, रविवार के दिन शरद पूर्णिमा आ रही है। इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग में शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसेगा। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया इस दिन कई अत्यंत दुर्लभ व शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग: 25 अक्टूबर को शाम सात बजकर 22 मिनिट से लेकर अगले दिन (26 अक्टूबर) सुबह छह बजकर29 मिनिट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा (जो अश्विनी और रेवती नक्षत्र के संयोग से बन रहा है।

तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को विशेष आर्थिक लाभ और उन्नति के योग मिलेंगे। इस दिन हर्षन और वज्र योग का भी संयोग रहेगा।

शरद पूर्णिमा 25 अक्‍टूबर को, 16 कलाओं के साथ होगा चंद्रोदय,पावन धरा पर करेंगे अमृत वर्षा चंद्रोदय के बाद श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा कर सकेंगे। इसके लिए पूजा स्थल की सफाई कर दीया जलाएं और चंद्रमा को जल अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करें। स्थानीय समय में भौगोलिक स्थिति के अनुसार अंतर हो सकता है। खरीदारी और नए कार्यों के लिए शुभ दिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा पर पूजा-पाठ, दान, निवेश, संपत्ति की खरीदारी और नए कार्यों का शुभारंभ किया जा सकता है। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारी संभालने तथा महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। श्रद्धालु अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का चयन कर सकते हैं।