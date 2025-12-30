मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 03:58:26 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 03:58:26 PM (IST)
    Numerology: इमोशनल और मन के मालिक होते हैं इस मूलांक के लोग, चंद्रमा का पड़ता है खास असर
    Numerology: इमोशनल होते हैं इस मूलांक के लोग

    धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष शास्त्र में हर मूलांक का नाता किसी न किसी ग्रह से है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है, जिसे ज्योतिष में मन और माता का कारक माना गया है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस मूलांक के लोग स्वभाव से बेहद शांत, सौम्य और भावुक होते हैं।

    स्वभाव और व्यक्तित्व की विशेषताएं (Personality Traits)

    मूलांक 2 के जातक अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। इनके व्यक्तित्व में कुछ खास गुण होते हैं...

    • धैर्यवान और शांत: ये लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते।

    • रचनात्मकता: कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी इनमें कूट-कूट कर भरी होती है। ये कला प्रेमी होते हैं।

    • दूसरों के प्रति हमदर्दी: ये दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते हैं और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

    • मीठी वाणी: अपनी सौम्य बोली से ये किसी का भी दिल आसानी से जीत लेते हैं।

    • मितव्ययी: इनमें भविष्य के लिए धन संचय (बचत) करने की अच्छी आदत होती है।

    naidunia_image

    करियर में सफलता के क्षेत्र

    चूंकि मूलांक 2 के जातक बुद्धिमान और वाणी के धनी होते हैं, इसलिए ये उन क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं जहां मानसिक कार्य और संवाद की प्रधानता हो। इनके लिए बेहतरीन करियर विकल्प हैं...

    • शिक्षण (Teaching) और काउंसलिंग।

    • कला, संगीत और लेखन।

    • सामाजिक कार्य और एनजीओ।

    • मनोविज्ञान और सलाहकार की भूमिका।

    naidunia_image

    क्या हैं इनकी कमजोरियां?

    अत्यधिक भावुकता कभी-कभी इनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। अंक शास्त्र के अनुसार इनकी मुख्य कमियां इस प्रकार हैं...

    • मूड स्विंग्स: चंद्रमा की कलाओं की तरह इनका मन भी बहुत जल्दी बदलता रहता है।

    • अत्यधिक संवेदनशीलता: छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लेना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।

    • निर्णय लेने में दुविधा: मन के चंचल होने के कारण ये अक्सर किसी एक फैसले पर टिक नहीं पाते।

    • ज्योतिषीय सलाह: मूलांक 2 के जातकों को अपने मन की शांति के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और सफेद वस्तुओं का दान करना उनके लिए शुभ रहता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।


