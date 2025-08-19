Palmistry: अगर आपके हाथ में भी है यह लकीर, तो बन सकते हैं बड़े बिजनेसमैन

धर्म डेस्क। हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं को देखकर व्यक्ति के भाग्य से जुड़ी बहुत-सी बातों का पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति के हाथ में ही धन, प्रेम, यहां तक की करियर से संबंधित रेखाएं पाई जाती हैं। हर व्यक्ति को यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि वह अपने करियर में आगे कितनी सफलता प्राप्त करेगा। इसके लिए भी हस्तरेखा शास्त्र की मदद ली जा सकती है। ऐसे ही जानिए उन रेखाओं के बारे में जो व्यक्ति को सफल बिजनेसमैन बनाती है।
जिन व्यक्तियों की हथेली में सबसे छोटी अंगुली यानी कनिष्ठिका के नीचे बने पर्वत पर खड़ी-खड़ी लकीरें बनीं दिखें, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में काफी कामयाब होते हैं। अगर आप भी प्राइवेट-गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस करने को लेकर उलझन में हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नीचे देखें। अगर वहां पर खड़ी लाइनें नजर आती हैं, तो आप बिजनेस में जल्द सफल होंगे।
आपको बता दें कि हथेली पर बुध पर्वत व्यक्ति में बुद्धि-विवेक का स्तर, व्यापार में सफलता और आर्थिक समृद्धि के बारे में जानकारी देता है। इसे भौतिक संपत्ति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। जिन व्यक्तियों के हाथ में बुध पर्वत ठीक ढंग से उभरा होता है, वे तेज दिमाग वाले और हालात को अच्छी तरह समझने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिस भी काम को करते हैं, उसमें तकरीबन पूरी सफलता हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य को पूरा भी करते हैं।
वहीं, अगर यह पर्वत जरूरत से ज्यादा उभार लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति चालाक और धूर्त होता है। ऐसे लोग दूसरों को धोखा देने में सुकून महसूस करते हैं। जबकि सामान्य रूप से विकसित बुध पर्वत पर अगर वर्गाकार आकृति बनी दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति काफी बड़े होते हैं। इन्हें कानून और नियमों को तोड़ने में मजा आता है और समाज विरोधी कार्य करते हैं।