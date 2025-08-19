मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: घर में बार-बार बीमार पड़ रहे हैं लोग? इन आसान उपायों से मिल सकता है लाभ

    Vastu Tips: अगर घर में बार-बार कोई न कोई बीमार पड़ता है, तो यह वास्तु दोष का असर भी हो सकता है। भोजन की सही दिशा, बेकार वस्तुओं की सफाई और मुख्य द्वार की स्वच्छता जैसे सरल उपाय अपनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार को बेहतर स्वास्थ्य व सकारात्मक वातावरण मिल सकता है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 03:46:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 03:46:51 PM (IST)
    Vastu Tips: घर में बार-बार बीमार पड़ रहे हैं लोग? इन आसान उपायों से मिल सकता है लाभ
    Vastu Tips: घर में बार-बार बीमार पड़ रहे हैं लोग?

    HighLights

    1. भोजन की सही दिशा और समय।
    2. बेकार सामान से बढ़ती है नेगेटिविटी।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मौसम बदलने पर बीमारियों का आना-जाना आम बात है। लेकिन अगर बार-बार घर का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है और कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो यह केवल खानपान या मौसम की वजह नहीं, बल्कि घर के वास्तु दोष की वजह भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे Vastu Tips बताए गए हैं, जिनसे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

    भोजन की सही दिशा और समय

    वास्तु के अनुसार, भोजन करते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और भोजन शरीर को पोषण देता है। गलत दिशा में भोजन करने से पाचन संबंधी दिक्कतें, तनाव और चिंता बढ़ सकती हैं। साथ ही, भोजन करने की जगह साफ-सुथरी और हवादार होनी चाहिए। नियमित समय पर खाना खाने से भी रोगों का खतरा कम होता है।

    बेकार सामान से बढ़ती है नेगेटिविटी

    घर में पुरानी और बेकार वस्तुओं को जमा करके रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। खासतौर पर बेडरूम और किचन को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। गंदगी और कबाड़ न केवल मानसिक तनाव बढ़ाते हैं बल्कि बरसात के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया फैलने का भी खतरा बढ़ाते हैं। इसलिए, समय-समय पर अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देना चाहिए।

    मुख्य द्वार पर रखें खास ध्यान

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य दरवाजे के सामने गड्ढा, कीचड़ या गंदगी होना शुभ नहीं माना जाता। यह मच्छरों और मक्खियों को पनपने का अवसर देता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास सफाई बनाए रखें और घर के बाहर भी हवादार वातावरण तैयार करें।

    छोटे-छोटे उपाय अपनाकर न केवल बीमारियों का खतरा घटाया जा सकता है, बल्कि घर का माहौल भी सकारात्मक और सुख-समृद्धिपूर्ण बनाया जा सकता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    इसे भी पढ़ें... Astro Tips: 4 राशियों पर श्रीकृष्ण और राधा रानी लुटाते हैं प्यार, राधाष्टमी पर इन जातकों के पूरे होंगे सारे काम

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.