Vastu Tips: घर में बार-बार बीमार पड़ रहे हैं लोग? इन आसान उपायों से मिल सकता है लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मौसम बदलने पर बीमारियों का आना-जाना आम बात है। लेकिन अगर बार-बार घर का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है और कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो यह केवल खानपान या मौसम की वजह नहीं, बल्कि घर के वास्तु दोष की वजह भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे Vastu Tips बताए गए हैं, जिनसे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

भोजन की सही दिशा और समय वास्तु के अनुसार, भोजन करते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और भोजन शरीर को पोषण देता है। गलत दिशा में भोजन करने से पाचन संबंधी दिक्कतें, तनाव और चिंता बढ़ सकती हैं। साथ ही, भोजन करने की जगह साफ-सुथरी और हवादार होनी चाहिए। नियमित समय पर खाना खाने से भी रोगों का खतरा कम होता है।