Vastu Tips: घर में बार-बार बीमार पड़ रहे हैं लोग? इन आसान उपायों से मिल सकता है लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मौसम बदलने पर बीमारियों का आना-जाना आम बात है। लेकिन अगर बार-बार घर का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है और कोशिशों के बावजूद स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो यह केवल खानपान या मौसम की वजह नहीं, बल्कि घर के वास्तु दोष की वजह भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे Vastu Tips बताए गए हैं, जिनसे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
वास्तु के अनुसार, भोजन करते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और भोजन शरीर को पोषण देता है। गलत दिशा में भोजन करने से पाचन संबंधी दिक्कतें, तनाव और चिंता बढ़ सकती हैं। साथ ही, भोजन करने की जगह साफ-सुथरी और हवादार होनी चाहिए। नियमित समय पर खाना खाने से भी रोगों का खतरा कम होता है।
घर में पुरानी और बेकार वस्तुओं को जमा करके रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। खासतौर पर बेडरूम और किचन को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। गंदगी और कबाड़ न केवल मानसिक तनाव बढ़ाते हैं बल्कि बरसात के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया फैलने का भी खतरा बढ़ाते हैं। इसलिए, समय-समय पर अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य दरवाजे के सामने गड्ढा, कीचड़ या गंदगी होना शुभ नहीं माना जाता। यह मच्छरों और मक्खियों को पनपने का अवसर देता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास सफाई बनाए रखें और घर के बाहर भी हवादार वातावरण तैयार करें।
छोटे-छोटे उपाय अपनाकर न केवल बीमारियों का खतरा घटाया जा सकता है, बल्कि घर का माहौल भी सकारात्मक और सुख-समृद्धिपूर्ण बनाया जा सकता है।
