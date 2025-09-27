Papankusha Ekadashi 2025 : तुलसी पूजन और उपाय से मिलेगा धन-धान्य और विष्णु-लक्ष्मी का आशीर्वाद

धर्म डेस्क: आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह पावन तिथि शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। यह एकादशी दशहरे के अगले दिन आती है और इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और तुलसी पूजन से भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना जाता है, इसलिए इन्हें विष्णुप्रिया भी कहा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। शाम को तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाकर सात या ग्यारह बार परिक्रमा करने से शुभ फल मिलता है।

तुलसी मंत्र और स्तुति

पापांकुशा एकादशी पर तुलसी मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है।

तुलसी स्तुति मंत्र: “देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।”

“देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।” तुलसी गायत्री: “ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि, तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्।”

इन मंत्रों का जाप करने से पाप नष्ट होते हैं और भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।

व्रत व पूजन विधि

तुलसी के पास दीपक जलाकर परिक्रमा करें।

भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें।

तुलसी के पास बैठकर मंत्रों का जाप करें और संकल्प लें।

इन बातों का ध्यान रखें

एकादशी के दिन तुलसी को छूना या उनके पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं निर्जला व्रत करती हैं। यदि तुलसी दल भोग में अर्पित करना हो, तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ लें या गिरे हुए पत्तों का प्रयोग करें।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।