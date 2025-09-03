मेरी खबरें
    भाद्रपद शुक्ल पक्ष की Parivartini Ekadashi आज, व्रत और कथा से मिलेगा मोक्ष का मार्ग

    Parivartini Ekadashi Vrat Katha: परिवर्तिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं और उनके वामन अवतार की पूजा होती है। व्रत-कथा पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार व्रत आज यानी 3 सितंबर को मनाया जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:33:30 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:59:20 AM (IST)
    Parivartini Ekadashi 2025: परिवर्तिनी एकादशी पर विष्णु उपासना का विशेष महत्व

    HighLights

    1. परिवर्तिनी एकादशी की कथा
    2. वामन अवतार पूजन का महत्व
    3. व्रत-कथा से मोक्ष की प्राप्ति

    धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। साल 2025 में परिवर्तिनी एकादशी (Parivartini Ekadashi Vrat Katha) आज यानी 3 सितंबर, बुधवार को मनाई जा रही है। यह तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है।

    वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व

    इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि व्रत और कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करते हैं।

    धर्म ग्रंथों के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी का पालन करने से जन्म-जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। व्रत करने वाला भक्त विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है।

    परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा (Parivartini Ekadashi Katha)

    एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी पापों को खत्म करती है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है।

    जो कोई भी यह व्रत करता है, उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं, इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, 'प्रभु, आप कैसे सोते और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छलकर बांधा था? चातुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है?'

    तब भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाना शुरू किया। राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त था। वह यज्ञ और दान-पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया।

    भगवान कृष्ण ने आगे बताया, 'मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में तीन पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह बहुत छोटी सी चीज है, और उन्होंने तुरंत मुझे तीन पग भूमि देने का संकल्प ले लिया' जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग रखने की कोई जगह नहीं बची। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, 'अब मैं तीसरा पग कहां रखूं?'

    बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में और दूसरी क्षीर सागर में स्थापित हुई।

    इसके अलावा कान्हा जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। जो लोग श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा के लिए प्राप्त होती है।

