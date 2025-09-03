भाद्रपद शुक्ल पक्ष की Parivartini Ekadashi आज, व्रत और कथा से मिलेगा मोक्ष का मार्ग

धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। साल 2025 में परिवर्तिनी एकादशी (Parivartini Ekadashi Vrat Katha) आज यानी 3 सितंबर, बुधवार को मनाई जा रही है। यह तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है।

वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि व्रत और कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करते हैं।

धर्म ग्रंथों के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी का पालन करने से जन्म-जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। व्रत करने वाला भक्त विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा (Parivartini Ekadashi Katha) एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी पापों को खत्म करती है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। जो कोई भी यह व्रत करता है, उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं, इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, 'प्रभु, आप कैसे सोते और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छलकर बांधा था? चातुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है?'