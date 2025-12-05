मेरी खबरें
    Personality Traits: सोमवार वाले चंचल तो रविवार वाले तेजस्वी, जानें जन्म के दिन से कैसे तय होता है आपका स्वभाव?

    Personality Traits: हर एक दिन का अलग-अलग ग्रह स्वामी होता है। जानिए आखिर सोमवार से रविवार तक जन्मे हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है? साथ ही जानिए कि दिन के हिसाब से लोगों की कमजोरियां कौन सी होती हैं?

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 03:59:24 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 03:59:24 PM (IST)
    Personality Traits: जन्म के दिन से कैसे तय होता है आपका स्वभाव?

    HighLights

    1. हर व्यक्ति पर पड़ता है विशेष ग्रह का प्रभाव
    2. जन्म के दिन से भी पड़ता है व्यक्तित्व पर असर
    3. तेजस्वी व आत्मविश्वासी होते हैं इस दिन जन्मे लोग

    धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में हर दिन का संबंध एक विशेष ग्रह से माना गया है, और इसी कारण हमारे जन्म का दिन हमारे व्यक्तित्व और स्वभाव पर गहरा प्रभाव डालता है। ग्रह के प्रभाव से जातक में अलग-अलग तरह की विशेषताएं आती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि सोमवार से लेकर रविवार तक, किस दिन जन्मे व्यक्ति में ग्रहों के प्रभाव के कारण कौन-कौन सी खास विशेषताएं होती हैं:

    सोमवार (चंद्रमा का दिन)

    ग्रह: चंद्रमा

    विशेषताएं: सोमवार को जन्मे लोग विशेष रूप से चंद्रमा के प्रभाव में होते हैं। ऐसे जातक चंचल स्वभाव के होते हैं और अक्सर मूडी किस्म के माने जाते हैं।

    मंगलवार (मंगल ग्रह का दिन)

    ग्रह: मंगल

    विशेषताएं: मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण मंगलवार को जन्मे लोग साहसी और कुछ हद तक उग्र माने जाते हैं। इनमें थोड़ी क्रोधी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है।

    बुधवार (बुध ग्रह का दिन)

    ग्रह: बुध

    विशेषताएं: बुधवार को जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। ये जातक बुद्धिमान, कला प्रेमी और हर काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं।

    गुरुवार (बृहस्पति ग्रह का दिन)

    ग्रह: बृहस्पति

    विशेषताएं: इस दिन जन्म लेने वाले लोग बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होते हैं। ये बहुत ज्ञानी होते हैं और अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

    शुक्रवार (शुक्र ग्रह का दिन)

    ग्रह: शुक्र

    विशेषताएं: शुक्रवार, शुक्र ग्रह से संबंधित है। इस दिन जन्मे लोग बहुत आकर्षक, विनम्र और मिलनसार स्वभाव के माने जाते हैं।

    शनिवार (शनि ग्रह का दिन)

    ग्रह: शनि

    विशेषताएं: शनिवार को जन्मे जातकों पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। ये लोग कठोर परिश्रमी और न्यायप्रिय होते हैं। शनि का प्रभाव इन्हें अनुशासित और धैर्यवान बनाता है।

    रविवार (सूर्य का दिन)

    ग्रह: सूर्य

    विशेषताएं: रविवार को जन्मे लोगों पर सूर्य का विशेष प्रभाव पड़ता है। ये जातक बहुत तेजस्वी और आत्मविश्वासी होते हैं। इन्हें समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।


