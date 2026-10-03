पितृ पक्ष 2026: जीते जी अपना पिंडदान! भारत के इस मंदिर में किया जाता है अनुष्ठान

पितृ पक्ष 2026: पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। चूंकि श्राद्ध का संबंध मृत्यु के बाद आत्मा की शांति से है, इसलिए ये अनुष्ठान मृत्यु के बाद किए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां कोई व्यक्ति जीते जी अपना पिंडदान कर सकता है। इस अनुष्ठान के लिए यहां तीन दिन की प्रक्रिया की जाती है। मृत्यु से पहले अपना पिंडदान करने की यह परंपरा आखिर कहां है? इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है और यह अनुष्ठान कैसे किया जाता है? आइए जानते हैं।
पितृ पक्ष शुरू हो गया है, हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या, यानी सभी पितृ अमावस्या को खत्म होता है। तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने और उनके मोक्ष के लिए किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में पिंडदान कर सकता है और भारत के एक मंदिर में, जीवित लोग पिंडदान करते हैं। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ इसका पालन किया जाता है। आइए उस मंदिर के बारे में और जानते हैं।
बिहार का गया शहर पूर्वजों के शहर के रूप में जाना जाता है। गया शहर का महत्व वेदों और पुराणों से ही बताया गया है। देश-विदेश से लाखों भक्त अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंडदान करने आते हैं। गया शहर में ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ एक जीवित व्यक्ति पिंडदान कर सकता है। उस मंदिर का नाम 'जनार्दन मंदिर' है जहां 'आत्मा पिंडदान' किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक जीवित व्यक्ति अपने लिए पिंडदान कर सकता है, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष मिल सके।
जनार्दन मंदिर बिहार के गया में भस्मकूट पहाड़ पर है और माता मंगलागौरी मंदिर के उत्तर में है। भगवान विष्णु के जनार्दन रूप को समर्पित यह मंदिर गया क्षेत्र के 54 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। पिंडदान आमतौर पर मरे हुए पूर्वजों की याद में किया जाता है। हालांकि, जनार्दन मंदिर की परंपरा थोड़ी अलग और खास है। यहां, एक जीवित व्यक्ति भी अपना पिंडदान कर सकता है। खासकर, जिनके बच्चे नहीं हैं या मरने के बाद उनका श्राद्ध करने के लिए कोई वारिस नहीं है, वे यहां आत्म पिंडदान के लिए आते हैं।
इसके अलावा, तपस्वी, बेसहारा लोग और ऐसे भक्त जो मानते हैं कि मरने के बाद उनकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, वे भी यहां आत्म पिंडदान की रस्म करने आते हैं। जीते जी खुद के लिए पिंडदान करने की यह अनोखी परंपरा जनार्दन मंदिर को गया के दूसरे पिंडदानों से अलग धार्मिक महत्व देती है।
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वायु पुराण में उल्लेख है कि भगवान जनार्दन स्वयं पिता के रूप में गया में निवास करते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही तीन ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यहां किया जाने वाला श्राद्ध केवल पितरों की संतुष्टि के लिए ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु की पूजा जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां आत्म श्राद्ध की प्रक्रिया तीन दिनों तक चलती है। इसमें संकल्प, तप, तपस्या, जप, मंत्रों का जाप, पूजा और अंत में पिंडदान शामिल है।
‘जनार्दन’ भगवान विष्णु का एक नाम है। भगवान विष्णु का निवास स्थान मुक्ति की भूमि माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा उनके चरणों में पहुँचती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। इसलिए, गया में भगवान विष्णु की पूजा और पितृ कर्म का आपस में गहरा संबंध माना जाता है। गया क्षेत्र का धार्मिक महत्व भगवान विष्णु और गयासुर से जुड़ी पौराणिक कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, हर साल पितृ पक्ष के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में भक्त श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए यहाँ आते हैं।