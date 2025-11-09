Puri Jagannath Temple: विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई जगन्नाथ पुरी में प्रसाद कभी नहीं पड़ता कम, हर दिन होता है चमत्कार

धर्म डेस्क: ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसी मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है इसकी विशाल रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। लगभग 44,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली यह रसोई हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार करती है।

यहां की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भक्तों की संख्या कितनी भी हो (20 हजार से लेकर 2 लाख तक) महाप्रसाद न कभी कम पड़ता है और न ही अधिक बनता है। मंदिर प्रशासन किसी प्रकार की माप-तौल नहीं करता, फिर भी प्रसाद सभी भक्तों तक पहुंचता है।