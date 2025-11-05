मेरी खबरें
    Kharmas 2025 Start And End Date: खरमास हिंदू पंचांग का एक विशेष काल होता है, जिसमें सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लगाई जाती है। । इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक मान्यता है कि इस समय सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्य टाले जाते हैं।

    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 02:05:31 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 02:05:31 PM (IST)
    Kharmas 2025 Date: कब लगेगा खरमास? जानिए तिथि, नियम... शुभ कार्यों से पहले करें ये जरूरी काम
    Kharmas 2025 Start And End Date: खरमास हिंदू पंचांग का एक विशेष काल होता है।

    HighLights

    1. सूर्य देव के धनु राशि में आने पर बनता योग।
    2. शुभ कार्यों पर रहती है खरमास में मनाही।
    3. पूजा, दान और तीर्थयात्रा का उत्तम समय।

    धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में खरमास (Kharmas 2025)का विशेष महत्व बताया गया है। यह एक ऐसा काल है जिसमें किसी भी नए या मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव बृहस्पति की राशियों धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो उस अवधि को खरमास कहा जाता है। वर्ष 2025 में खरमास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेगा।

    naidunia_image

    खरमास क्यों लगता है?

    ज्योतिष के अनुसार, सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी ऊर्जा में कमी आती है। सूर्य को तेज, शक्ति और सफलता का प्रतीक माना गया है। वहीं बृहस्पति (गुरु) शुभ कार्यों के कारक हैं। जब सूर्य और गुरु का योग बनता है, तो गुरु की शुभता कुछ हद तक कमजोर पड़ जाती है। इस कारण खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से परहेज़ किया जाता है।


    खरमास में कौन से कार्य वर्जित हैं?

    खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, मुंडन या जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान कोई नया निवेश, संपत्ति क्रय या वाहन की खरीद भी टालनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण फल नहीं मिलता और कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

    खरमास शुरू होने से पहले करें ये काम

    • विवाह: यदि परिवार में विवाह की तिथि निकाली गई है तो खरमास शुरू होने से पहले ही विवाह संपन्न कर लें।

    • गृह प्रवेश: नए घर में प्रवेश करने की योजना है तो शुभ मुहूर्त देखकर 16 दिसंबर से पहले ही गृह प्रवेश करें।

    • नया व्यापार: कोई नया बिजनेस, निवेश या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका शुभारंभ कर लें।

    • संस्कार: बच्चों का मुंडन, जनेऊ या अन्य संस्कार भी खरमास शुरू होने से पहले ही करा लें।

    खरमास में क्या करें?

    खरमास में यद्यपि शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन यह काल धार्मिक साधना, पूजा-पाठ और दान-पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवधि में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा, तीर्थ यात्रा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तजन गंगा स्नान, हवन, कथा-पाठ और व्रत जैसे कार्यों से पुण्य अर्जित कर सकते हैं।

    खरमास का समापन कब होगा?

    खरमास 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा, जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इसके साथ ही फिर से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकेगी।

    इस प्रकार, खरमास आत्मिक साधना, संयम और धर्म पालन का काल है। इस दौरान लोगों को अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करना चाहिए।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

