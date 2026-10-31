रामकृष्ण मुले, इंदौर। दीपावली के सात दिन पहले एक नवंबर को खरीदी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र 22 घंटे रहेगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार दीपावली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व होता है लेकिन सौ वर्ष में यह पहला मौका है जब साथ में सात शुभ संयोग भी लेकर आया है।

इसमें सर्वार्थसिद्धि, लक्ष्मीनारायण, श्रीवत्स, मालव्य एवं राजयोग एवं अहोई अष्टमी है। इस दिन रविवार होने से रवि-पुष्य का संयोग भी बन रहा है। यह दिन भूमि-भवन, सोना-चांदी, वाहन सहित सभी चल-अचल खरीदारी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है।

इस बार पुष्य नक्षत्र 1 नवंबर को सुबह 6.31 बजे से प्रारंभ होकर 2 नवंबर सुबह 4.30 बजे तक रहेगा। इस तरह लगभग इक्कीस घंटे 59 मिनिट रहेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ''''वृद्धि के साथ स्थिरता'''' का भाव है। इसलिए परंपरागत रूप से इस दिन ऐसे कार्यों को शुभ माना जाता है, जिनमें लंबे समय तक लाभ और स्थायित्व की अपेक्षा हो। आचार्य शिवप्रसाद तिवारी के अनुसार पुष्य नक्षत्र का महत्व गुरुवार और रविवार को आने से कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष में नक्षत्रों के राजा को पोषण, वृद्धि, स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब यही पुष्य नक्षत्र रविवार को आता है तो रवि-पुष्य योग बनता है। 5 राशियों के लिए अच्‍छे समय का संकेत, देवगुरु बृहस्पति आज कर्क से सिंह राशि में करेंगे गोचर हर संयोग का ज्योतिष शास्त्र में विशेष प्रभाव सर्वार्थसिद्धि का पारंपरिक अर्थ ही है, कार्य सिद्धि हेतु अनुकूल समय है।इसमें नए कार्य का शुभारंभ, धार्मिक अनुष्ठान, महत्वपूर्ण संकल्प और शुभ खरीदारी के लिए यह श्रेष्ठ है।

लक्ष्मीनारायण योग का संयोग धन, बुद्धि, समृद्धि और आर्थिक विवेक से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन इस योग का होना धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

श्रीवत्स योग को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शुभता से जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी-नारायण की उपासना के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है।

ग्रह स्थिति के दृष्टिकोण से मालव्य योग भी महत्वपूर्ण है। शुक्र से बनने वाला यह पंच महापुरुष योग परंपरागत रूप से सुख-सुविधा, ऐश्वर्य, कला, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है।

इसके अलावा ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण नीचभंग राजयोग और विपरीत राजयोग भी निर्मित हो रहे हैं। नीचभंग को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि कमजोर परिस्थितियों में सुधार और बाधाओं से उबरने की संभावना का ज्योतिषीय संकेत है।